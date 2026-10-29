Argentina y Uruguay repatrían 47 animales silvestres víctimas del tráfico ilegal

Buenos Aires, 29 octubre (NA) – En un esfuerzo conjunto entre Argentina y Uruguay, se llevó a cabo la repatriación de 47 animales silvestres víctimas del tráfico ilegal, en el marco de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Este hecho se trata de un hito significativo en la conservación de la biodiversidad en la región.

Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los ejemplares incluyen 8 cardenales amarillos (Gubernatrix cristata), 20 loros habladores (Amazona aestiva) y 19 tortugas terrestres (Chelonoidis chilensis).

Los cardenales amarillos y los loros habladores fueron trasladados a la Estación Cuarentenaria Lazareto del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) para cumplir un período de aislamiento y realizar las pruebas sanitarias necesarias.

Una vez finalizada esta etapa, los cardenales amarillos serán enviados a la Fundación Temaikèn para su rehabilitación y eventual liberación, mientras que los loros habladores serán trasladados al CRIIF La Esmeralda, en Santa Fe, donde se evaluará su reinserción en el medio natural. Las tortugas terrestres ya se encuentran en ese centro.

La coordinación de esta iniciativa estuvo a cargo de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, liderada por Juan Andrés Trebino y la Dirección Nacional de Biodiversidad, Relaciones Ambientales y Cooperación, bajo la dirección de María José Sánchez Monge.

La entrega de los animales se realizó en el paso fronterizo entre Gualeguaychú (Entre Ríos) y Fray Bentos (Uruguay), donde trabajaron conjuntamente las autoridades administrativas de CITES de ambos países. Desde Argentina, participaron la Fundación Temaikèn, la Brigada de Control Ambiental (BCA), la Dirección de Técnica de importación de la ADUANA y SENASA, mientras que por Uruguay intervinieron la División de Conservación de Fauna Silvestre y Bioseguridad del Ministerio de Ambiente.

"La conservación del cardenal amarillo requiere un trabajo sostenido y coordinado entre organismos públicos, instituciones científicas y organizaciones comprometidas con la protección de la fauna silvestre en todos los países donde habita esta especie", manifestó Alicia de la Colina, coordinadora del Proyecto Cardenal Amarillo de la Fundación Temaikèn.

Asimismo, destacó que la entidad trabaja "para rescatar y rehabilitar ejemplares afectados por el tráfico ilegal, favorecer su reinserción en la naturaleza y generar conocimiento científico que permita orientar las acciones de conservación".

Razones de la disminución de la población silvestre

El cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) es un ave cantora y colorida, cuya distribución natural abarca Argentina, Uruguay y Brasil. Esta especie se encuentra amenazada principalmente por la captura para el comercio ilegal de aves silvestres y por la transformación de su hábitat natural debido a la producción agropecuaria, lo que ha llevado a una drástica disminución de sus poblaciones.

En el contexto de esta repatriación, los análisis genéticos confirmaron que los cardenales amarillos decomisados en Uruguay pertenecían a poblaciones de origen argentino, lo que fue fundamental para justificar su retorno al país y avanzar en la restitución de los ejemplares a su hábitat natural.

Agencia NA