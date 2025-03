Prunotto habló de los empleados en la Legislatura: "Nunca oculté ningún dato"

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, rompió el silencio tras el escándalo desatado por la "empleada fantasma" en la Legislatura provincial y confirmó que este viernes se publicará la lista de contratados en el portal de transparencia de la Unicameral.

En diálogo con Cadena 3, Prunotto detalló que la institución cuenta con 389 empleados de planta permanente -dentro del límite de 420 establecido por ley- y aproximadamente 1.050 contratados, un número que varía según las "necesidades" de los 70 legisladores.

"Soy la cabeza del Poder Legislativo, pero acá hay 70 legisladores que son los que tienen el poder. Yo lo que tengo que hacer es controlar los gastos del Presupuesto y la administración, afirmó.

"Desde enero dije que eran 1.074 contratados, pero ahora son unos 1.050. Nunca oculté ningún dato porque represento una institución que debo cuidar", agregó Prunotto, quien destacó que la lista, con nombres y apellidos, estará disponible para evitar especulaciones, aunque aclaró que se protegerán datos sensibles de los empleados conforme a la Ley Nacional 88.003.

La vicegobernadora defendió la gestión del gasto político: "En 1998, la Legislatura representaba el 2% del presupuesto provincial; hoy es el 0,38%".

Sobre el caso de Guillermo Kraisman, vinculado a Nadia Fernández, la vicegobernadora fue cauta: "Está judicializado, no voy a opinar hasta que se defina. La contratación existió, pero Nadia la dio de baja antes del escándalo al ver que no venía a trabajar". Aseguró, además, que no se detectaron más casos similares tras revisar las listas.

Destacó que la imputación de la persona involucrada en la contratación irregular, Virginia Martínez, es una muestra de que "se está avanzando en la investigación".

Prunotto también respondió a críticas por su reciente viaje a Estados Unidos, programado hace cinco meses y coordinado con el gobernador Martín Llaryora: "Lo dejé en manos del presidente provisorio, Facundo Torres, y todo siguió funcionando".

En cuanto a las críticas sobre una presunta falta de apoyo del oficialismo, la funcionaria desmintió cualquier fractura interna y aseguró que mantiene un diálogo constante con Llaryora. "El gobernador está siempre atento y acompañando".

Sobre la publicación de nombres, admitió que puede ser "estigmatizante", pero justificó que se limite a nombre y apellido para cumplir con la ley y proteger a los trabajadores.

Aunque la lista busca transparentar la actividad legislativa, el caso sigue en manos de la Justicia, que investiga las contrataciones y el rol de los legisladores, incluidos los del PJ que se negaron a revelar a sus contratados.

• El origen de la "empleada fantasma"

El caso se desató el 16 de enero pasado, cuando el puntero político Guillermo Kraisman y Luciana Castro, entonces directora del Polideportivo Social de barrio Ituzaingó, se presentaron en la sucursal General Paz del Banco de Córdoba.

Con el DNI de Virginia Martínez, habilitaron una cuenta sueldo a su nombre y trataron de retirar $950.000. El monto se correspondería al salario mensual por un contrato con la Legislatura Provincial desde el 1 de diciembre de 2024.

La cajera advirtió que no había coincidencia entre la foto y la firma del documento con el rostro y la rúbrica de Luciana Castro, por lo que la funcionaria bancaria alertó a la Policía y Kraisman y Castro terminaron detenidos.

Luego de numerosas idas a vueltas, se supo que quien avaló el nombramiento fue la legisladora peronista Nadia Fernández.

Informe de Gonzalo Carrasquera.