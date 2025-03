Caso Kraisman: "la empleada fantasma" declaró ante el fiscal Mondino

El caso Kraisman sigue generando novedades en la justicia cordobesa, con Virginia Martínez quien declaró este viernes ante el fiscal Anticorrupción, Franco Mondino.

La acusación que pesa sobre ella es de falso testimonio agravado, en el contexto de una investigación que implica el cobro de un sueldo como "empleada fantasma" en la Unicameral.

El abogado de Martínez, Gustavo Castellanos, aseguró que su defendida no tiene conocimiento de los hechos que la implican. “La intención es aclarar todas las circunstancias”, afirmó al tiempo que resaltó: “No ha trabajado en la Legislatura nunca”.

Según la fiscalía, existen chats en el celular de Guillermo Kraisman que evidencian que Martínez estaba al tanto de su supuesta situación laboral. “Hay un supuesto chat que se dio a publicidad en el que ella le dice a Kraisman que no la metan en nada porque no sabe nada, y hay una tercera persona involucrada", señala el abogado, quien sostiene que su cliente no aceptó ningún tipo de empleo.

La defensa de Martínez se prepara para demostrar que ella fue engañada por Kraisman, un argumento que el fiscal deberá evaluar. “Va a ratificar todo lo que dijo en un primer momento”, añadió Castellanos, confiando en que su cliente podrá aclarar su situación.

El letrado solicitó que Mondino también cite a declarar a la vicegobernadora, Myrian Prunotto, y a la vice de la Legislatura, Nadia Fernández.





Informe de Francisco Centeno.