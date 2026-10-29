Agustín Randazzo: el argentino desaparecido tras el accidente ferroviario en Toledo

Buenos Aires, 29 octubre (NA) – Agustín Randazzo, el ciudadano argentino de 51 años, sigue desaparecido luego del trágico accidente en Toledo (España), que dejó al menos 68 víctimas fatales y más de cien personas heridas.

Nacido en la Ciudad de Buenos Aires, Randazzo se radicó en la capital de España alrededor de 2002. Se desempeña en el área de gestión comercial de una firma del sector de telecomunicaciones, trabajo que habitualmente le exigía traslados entre distintas ciudades del territorio español.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, al momento del siniestro ferroviario, se encontraba en una plaza del vagón número ocho del convoy de la empresa Renfe que cubría el trayecto ferroviario con destino a Sevilla.

El pedido de ayuda de su familia y la información sobre su cuerpo

Frente a la desinformación y la ausencia de registros certeros en los padrones de internación, su entorno cercano impulsó una intensa campaña de búsqueda. Su hermano, Jorge Randazzo, formalizó la denuncia por desaparición ante dependencias policiales madrileñas y brindó muestras de ADN para acelerar posibles identificaciones periciales.

Para agilizar los reconocimientos, los allegados detallaron que el desaparecido presenta barba entrecana, tatuajes perceptibles en su cuerpo y acostumbra llevar gorra negra junto a lentes de sol oscuros. Además, pusieron un número de contacto para recibir datos que puedan ayudar a establecer su paradero.

Ana Martina Conte Grand, la argentina que murió en el choque de trenes en España

La Cancillería argentina confirmó el fallecimiento de Ana Martina Conte Grand, una mujer argentina de 32 años. La joven, nacida en la provincia de San Juan, viajaba en una de las formaciones involucradas en la colisión sobre el corredor Madrid-Sevilla.

Conte Grand era graduada como licenciada en Podología por la Universidad de Buenos Aires (UBA), ejercía la actividad profesional junto a su hermano Zacarías en un consultorio compartido en la capital sanjuanina, quien viajaba con ella al momento de la colisión y se encuentra internado en un hospital de la zona.

Además, en el plano académico y sanitario, había diseñado una plantilla ortopédica orientada a mitigar el dolor en pacientes afectados por verrugas plantares.

Desde hacía un tiempo, la especialista residía en la región de Andalucía, al sur de España. Al momento del siniestro se encontraba ubicada en el coche 7 de la formación.