Tragedia ferroviaria en Toledo: el número de víctimas fatales asciende a 69

Buenos Aires, 29 de octubre (NA) — El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunció este jueves que el saldo de fallecidos por la tragedia ferroviaria ocurrida en Urda (Toledo) se elevó a 69, según reportes de medios internacionales.

Como resultado del accidente, cerca de 200 personas sufrieron lesiones, de acuerdo a la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas. De estas, 50 permanecen hospitalizadas en centros de salud de Castilla-La Mancha.

Los servicios de salud de Madrid atendieron a cerca de un centenar de heridos, como se indicó en un artículo del diario El País.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó Urda para participar en una reunión del Cecopi, donde afirmó que se "reforzará la seguridad" para evitar que se repita un incidente de tal magnitud.

Asimismo, los Reyes de España tenían programado visitar a los heridos en el Hospital Universitario de Toledo durante el día.

Queja sindical

Por su parte, Diego Martín, secretario general del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF), exigió "una investigación rigurosa e independiente" sobre el accidente, calificando como "alarmante e irrespetuoso" la filtración de "audios sesgados" del centro de control que evidencian errores del responsable de Atocha.

El secretario general de los maquinistas también denunció que "cada vez se trabaja más con sistemas degradados".