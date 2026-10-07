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La UNC recibió un reconocimiento internacional por su Escuela de Oficios

La Universidad fue distinguida con el Zairi International Award for Excellence in Higher Education, en la categoría Equidad e Inclusión.

07/10/2026 | 16:56Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) recibió un destacado reconocimiento internacional en Dubái, al ser galardonada en la categoría de equidad e inclusión. Este premio es resultado del trabajo realizado por la Secretaría de Extensión y la Escuela de Oficios de la universidad.

Agustín Sattler, director de la Escuela de Oficios, explicó en diálogo con Cadena 3: "Nos presentamos a un concurso internacional que organiza una ONG que trabaja justamente en verificar, premiar y buscar en el mundo proyectos que apliquen innovaciones en educación".

Sattler añadió: "Nosotros nos presentamos a la categoría 4, que es inclusión y equidad. Es un concurso internacional con muchísimo alcance, donde se presentan más de 150 universidades de todo el mundo. Y resultamos ganadores de la categoría de inclusión y equidad".

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El Zairi International Award, organizado por el Center for Learning Innovations & Customized Knowledge Solutions (CLICKS) con sede en Dubái, distingue cada ciclo a instituciones de educación superior de todo el mundo en seis categorías.

El reconocimiento posiciona a la universidad entre las instituciones más destacadas a nivel global por su compromiso con la innovación y el impacto social.

Jhon Boretto, rector de la UNC, agregó: “Es un enorme orgullo haber sido distinguidos por el Zairi International Award for Excellence in Higher Education. Nuestra universidad fue reconocida en la categoría de Equidad e Inclusión, siendo la única institución de todo el continente americano en alcanzar esta instancia final en la quinta edición. Quiero agradecer profundamente este premio, que llega en un momento muy especial para nuestra Secretaría de Extensión Universitaria y para toda la comunidad de la UNC".

Informe de Celeste Benecchi.

Lectura rápida

¿Qué premio recibió la UNC? La UNC recibió el Zairi International Award en la categoría de equidad e inclusión.

¿Quién es Agustín Sattler? Es el director de la Escuela de Oficios de la UNC.

¿Cuántas universidades participaron en el concurso? Más de 150 universidades de todo el mundo participaron en el concurso.

¿Dónde se lleva a cabo el Zairi International Award? El premio se organiza en Dubái por el Center for Learning Innovations & Customized Knowledge Solutions (CLICKS).

¿Qué destacó Jhon Boretto sobre el premio? Destacó que la UNC es la única institución de América en alcanzar la instancia final del premio.

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