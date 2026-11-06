Tres cambios de nombres y modificación de esquema en Talleres

Talleres tendría tres cambios de cara a su compromiso de mañana ante Estudiantes de La Plata por la última fecha del Clausura.

Pero además de las variantes en nombres, hay una modificación táctica ya que defenderá con línea de cuatro defensores.

Sabido es que el club comunicó las bajas de cuatro jugadores, cuya ligazón contractual vence el 31 de diciembre y son Matías Catalán, Juan Sforza, Franco Cristaldo y Diego Valoyes.

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?? | #Convocados por Omar De Felippe para jugar ante Estudiantes de La Plata por la fecha 16 del Torneo Clausura Mercado Libre 2026. ?? Mañana. ?? 15:00 horas. ??? Estadio Mario Alberto Kempes. ?? ESPN Premium. ???? #NacidosEnTalleres #TorneoMercadoLibre 2026 ?? https://t.co/QZyIPGEtp4 — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) November 6, 2026

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Sforza volverá a Vasco da Gama ya que no se hará uso de la opción de compra y Valoyes regresará a Juárez, club que es dueño de su pase. Mientras que Catalán y Cristaldo tendrán el pase en su poder.

Así las cosas, con la lesión de Valentín Fascendini, el técnico Omar de Felippe se quedó sin centrales para repetir la línea de tres en el fondo.

Es por eso que Elías Báez reemplazará a Catalán y Santiago Fernández a Fascendini. No obstante, la otra modificación se dará en el mediocampo ante la salida de Federico Fattori, por orden táctico, para el ingreso de Valentín Cáceres.

En consecuencia, la “T” alistará a Unsain; Schott, Fernández, Riquelme y Báez; Galarza, Cáceres y Maidana; Rick, Alvarez y Depietri.