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Tres cambios de nombres y modificación de esquema en Talleres

Ingresarán Báez, Fernández y Cáceres para recibir este sábado a las 15 a Estudiantes de La Plata. Los detalles.

06/11/2026 | 18:16Redacción Cadena 3

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Talleres tendría tres cambios de cara a su compromiso de mañana ante Estudiantes de La Plata por la última fecha del Clausura.

Pero además de las variantes en nombres, hay una modificación táctica ya que defenderá con línea de cuatro defensores.

Sabido es que el club comunicó las bajas de cuatro jugadores, cuya ligazón contractual vence el 31 de diciembre y son Matías Catalán, Juan Sforza, Franco Cristaldo y Diego Valoyes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sforza volverá a Vasco da Gama ya que no se hará uso de la opción de compra y Valoyes regresará a Juárez, club que es dueño de su pase. Mientras que Catalán y Cristaldo tendrán el pase en su poder.

Así las cosas, con la lesión de Valentín Fascendini, el técnico Omar de Felippe se quedó sin centrales para repetir la línea de tres en el fondo.

Es por eso que Elías Báez reemplazará a Catalán y Santiago Fernández a Fascendini. No obstante, la otra modificación se dará en el mediocampo ante la salida de Federico Fattori, por orden táctico, para el ingreso de Valentín Cáceres.

En consecuencia, la “T” alistará a Unsain; Schott, Fernández, Riquelme y Báez; Galarza, Cáceres y Maidana; Rick, Alvarez y Depietri.

Lectura rápida

¿Qué cambios realizará Talleres?
Realizará tres cambios, incluyendo una modificación táctica a una línea de cuatro defensores.

¿Quién es el técnico de Talleres?
El técnico es Omar de Felippe.

¿Cuándo vence el contrato de los jugadores?
Los contratos de los jugadores vencen el 31 de diciembre.

¿A qué clubes regresan Sforza y Valoyes?
Sforza volverá a Vasco da Gama y Valoyes regresará a Juárez.

¿Quién reemplazará a Fattori en el mediocampo?
Valentín Cáceres ingresará en lugar de Federico Fattori.

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