Sin cambios en la clasificación a copas: Estudiantes, el único que llegó a grupos desde el repechaje

Al no haber modificaciones en el sistema de clasificación a las copas de Conmebol de 2027 a través de la tabla anual, todo seguirá igual por lo que los dos primeros irán a la fase de grupos de la Libertadores y el tercero a la fase 2, que es la instancia previa.

Además del cuarto al noveno estarán los clasificados a la próxima Copa Sudamericana.

Durante este año y ante la rápida eliminación de Argentinos Juniors, se rumoreó un cambio en la forma de clasificar para que el tercero de la tabla anual vaya a Sudamericana y el noveno al repechaje de la Libertadores.

Esa medida buscaba evitar que los clubes ubicados en la parte alta se queden sin nada tras perder en las fases clasificatorias del máximo certamen continental.

Los equipos argentinos van a la fase 2 y para llegar a grupos deben ganar esa llave y luego la siguiente.

Pero si pierden en la tercera fase, bajan a Copa Sudamericana.

En cambio, si se quedan afuera en el primer choque de fase 2, no juegan posteriormente ningún certamen internacional.

SOLO UNO DE 9

La historia marca que solamente uno de los nueve equipos argentinos que disputaron la fase previa de la Copa Libertadores, llegaron a la fase de grupos. Y ese equipo fue Estudiantes de La Plata en 2022.

El resto, antes y después, se quedó afuera a la primera de cambio.

2018: Banfield.

2019: Talleres.

2020: Atlético Tucumán.

2021: San Lorenzo.

2023: Huracán.

2024: Godoy Cruz.

2025: Boca Juniors.

2026: Argentinos Juniors.

Informe de Gabriel Rodríguez