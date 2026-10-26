Ronaldo Martínez, a un gol de obligar a Vélez a comprar su pase

El delantero paraguayo Ronaldo Martínez quedó a un gol de alcanzar el objetivo propuesto entre Talleres y Vélez Sársfield para obligar al club velezano a la compra del goleador.

Cabe recordar que Talleres le compró el pase a Platense en enero de este año en una cifra que habría rondado los 3 millones de dólares y tras la fecha 6 del Clausura, fue prestado a Vélez con dos opciones de compra, una en diciembre venidero y la otra a mitad de 2027, con una obligación de compra de acuerdo a objetivos.

El objetivo era que Martínez llegue a 10 goles en Liniers y en 7 fechas alcanzó 9, por lo que le falta un tanto para que Vélez quede obligado a hacerse de la ficha a cambio de 2,3 millones de dólares por el 75% del pase, a pagarse en tres veces.

Ronaldo acusa además 13 tantos en lo que va del año, siendo uno de los artilleros de 2026.