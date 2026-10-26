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Ronaldo Martínez, a un gol de obligar a Vélez a comprar su pase

Si alcanza los 10 tantos, el club de Liniers tendrá que abonar 2,3 millones de dólares por el 75% de la ficha. El detalle.

26/10/2026 | 18:30Redacción Cadena 3

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El paraguay atraviesa un gran momento en Vélez.

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El delantero paraguayo Ronaldo Martínez quedó a un gol de alcanzar el objetivo propuesto entre Talleres y Vélez Sársfield para obligar al club velezano a la compra del goleador.

Cabe recordar que Talleres le compró el pase a Platense en enero de este año en una cifra que habría rondado los 3 millones de dólares y tras la fecha 6 del Clausura, fue prestado a Vélez con dos opciones de compra, una en diciembre venidero y la otra a mitad de 2027, con una obligación de compra de acuerdo a objetivos.

El objetivo era que Martínez llegue a 10 goles en Liniers y en 7 fechas alcanzó 9, por lo que le falta un tanto para que Vélez quede obligado a hacerse de la ficha a cambio de 2,3 millones de dólares por el 75% del pase, a pagarse en tres veces.

Ronaldo acusa además 13 tantos en lo que va del año, siendo uno de los artilleros de 2026.

Lectura rápida

¿Quién es el jugador mencionado en el artículo?
El jugador mencionado es Ronaldo Martínez.

¿Qué objetivo debe alcanzar para que Vélez compre su pase?
Debe alcanzar 10 goles en Liniers.

¿Cuánto pagó Talleres por el pase de Martínez?
Talleres pagó aproximadamente 3 millones de dólares por el pase.

¿Cuántos goles ha marcado Martínez hasta ahora?
Hasta ahora, Ronaldo Martínez ha marcado 9 goles.

¿Cuánto costará el pase si Vélez decide comprarlo?
Costará 2,3 millones de dólares por el 75% del pase.

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