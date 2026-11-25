Leonardo Ponzio tiene el partido contra Instituto en la cabeza y mientras lo planifica con el factor estado y medidas del campo de juego y con los posibles cambios por el regreso de Gonzalo Montiel en lugar de Gio González, se debate en un tema central que es el 9 del equipo y la duda entre Seba Driussi y Lucas Beltrán. Ambos le ofrecen datos a favor y en contra en cuanto a los datos y los argumentos de juego.

Ponzio ya tomó una decisión fuerte cuando sacó a Driussi y puso a Beltrán en el partido que el equipo le ganó a Belgrano por 3-0, desde entonces el Cabezón pudo sumar minutos sólo desde el banco de suplentes luego de ser titular en los primeros 6 partidos de Ponzio. Los restantes 5 los jugó Beltrán. Driussi no ingresó contra Racing. De modo que Beltrán tiene 11 presencias con Ponzio y Driussi 10, con un gol para cada uno.

¿Por qué hizo el cambio Ponzio luego de la derrota con Huracán y el empate con Sarmiento? La respuesta tiene dos variantes: poder jugar a la segunda pelota cuando los rivales se cerraban atrás y tener mejor presión alta en la marca y que Driussi entre fresco en la segunda parte con los defensores contrarios desgastados.

Pero el tema es que los partidos de Beltrán de arranque, excepto contra Belgrano, no le dieron volumen de juego ofensivo y goles. Algo que tuvo en el arranque de su gestión con Driussi de arranque. Contra Instituto, con espacios más reducidos y con un campo de juego en mal estado, quizá tenga una ventaja Beltrán.

Pero también es un partido sin revancha que si no arranca bien no puede pensar en corregir en la semana. En ese sentido Driussi le da más garantía de juego junto a Correa y Almada. Algo que se vio en el segundo tiempo contra Lanús cuando el Cabezón entró muy fino. Quedan varios entrenamientos en estas 48 horas porque el viernes van a viajar a Córdoba porque el partido ya se sabe que se juega el sábado a las 22 horas.

Si bien Beltrán trabajó diferenciado por un golpe no va a tener problemas en estar disponible y la decisión del DT se conocerá antes del viaje. El resto del equipo tendrá la continuidad de Santiago Espíndola, porque Fausto Vera sigue con tareas diferentes. Los 11 serán: Santiago Beltrán, Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Tobías Andrada, Espíndola, Tomás Galván y Thiago Almada; Ángel Correa y Driussi o Lucas Beltrán.