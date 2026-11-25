FOTO: Piden esclarecer el femicidio y suicidio en Paraná: la familia del policía exige justicia

Buenos Aires, 25 noviembre (NA) -- La familia de Johan Martínez, un policía hallado muerto junto a su esposa, la oficial Fedra Pratti, en una vivienda de la ciudad entrerriana de Paraná, ha solicitado este miércoles el esclarecimiento del caso que se investiga como femicidio seguido de suicidio.

Los cuerpos fueron encontrados el viernes 20 de noviembre en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Ramón Pichón Sánchez y Benjamín Victorica, en el barrio Belgrano, según reportó el portal de El Once.

Los resultados preliminares de la autopsia indican que Pratti, de 25 años, falleció a causa de un disparo antes que Martínez, su pareja de 36 años, quien luego se habría quitado la vida.

No obstante, los padres del supuesto autor del crimen han cuestionado las conclusiones de la necropsia y han decidido contratar al abogado penalista Ignacio Barrios.

El letrado tiene previsto solicitar acceso al legajo fiscal, la revisión de las autopsias y las pericias balísticas, además de resguardar el registro digital que pueda ayudar a reconstruir los hechos.

"La hipótesis de femicidio que trascendió públicamente debe ser tratada como tal. La calificación jurídica requiere reconstruir lo ocurrido y valorar la prueba en su conjunto. Los padres de Johan quieren saber qué pasó con su hijo y voy a solicitar las medidas necesarias para esclarecerlo, con respeto por ambas familias", declaró Barrios.

El segundo jefe de la División Homicidios, Jerónimo Santamaría, indicó que la investigación está a cargo del fiscal Laureano Dato, de la Unidad de Delitos Complejos.

Santamaría también precisó que el arma reglamentaria secuestrada en la escena pertenecía a la agente policial y será analizada por los especialistas.