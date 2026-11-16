Francisco González Metilli no va a continuar en Belgrano, salvo una vuelta de tuerca en este último tramo de su contrato que expira el último día de diciembre.

Es por eso que la disyuntiva del cuerpo técnico es hacerlo formar parte de la delegación que viajará para jugar este viernes ante Vélez Sarsfield, en el primer cruce de playoffs del Clausura.

Consideran que el mediocampista no tendría la cabeza puesta en el objetivo grupal, y que su interés es cumplir el contrato y negociar una salida al exterior.

Arribó al Pirata en 2024 y rubricó un vínculo por tres años. Jugó 107 partidos, 80 de ellos como titular y 26 de esos 80 desde el vamos. Aportó 6 goles, pero cinco de ellos los anotó este año, con uno en 2025. Además, cuenta con 8 asistencias en todo este tiempo.

Desde hace un año aproximadamente, Belgrano negoció con él la renovación del vínculo, incluso luego de lo que fue el título del Apertura, en donde fue fundamental por aquel gol que le marcó a Talleres en el clásico jugando como visitante en el Mario Kempes.

Sin embargo, las partes nunca se pusieron de acuerdo, tanto que fue considerado en menor medida por el entrenador Ricardo Zielinski en el campeonato.

Apenas tuvo 31 minutos en cancha en los últimos cuatro compromisos que fueron frente a River (11), Aldosivi, Barracas Central (20) y Gimnasia La Plata.