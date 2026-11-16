La disyuntiva de Belgrano con González Metilli
El mediocampista no renovará su contrato con el Celeste y el cuerpo técnico debe considerar si conviene llevarlo con el plantel a jugar este viernes ante Vélez.
16/11/2026 | 18:32Redacción Cadena 3
FOTO: Gonzàlez Metilli podría haber cumplido su ciclo
Francisco González Metilli no va a continuar en Belgrano, salvo una vuelta de tuerca en este último tramo de su contrato que expira el último día de diciembre.
Es por eso que la disyuntiva del cuerpo técnico es hacerlo formar parte de la delegación que viajará para jugar este viernes ante Vélez Sarsfield, en el primer cruce de playoffs del Clausura.
Consideran que el mediocampista no tendría la cabeza puesta en el objetivo grupal, y que su interés es cumplir el contrato y negociar una salida al exterior.
Arribó al Pirata en 2024 y rubricó un vínculo por tres años. Jugó 107 partidos, 80 de ellos como titular y 26 de esos 80 desde el vamos. Aportó 6 goles, pero cinco de ellos los anotó este año, con uno en 2025. Además, cuenta con 8 asistencias en todo este tiempo.
Desde hace un año aproximadamente, Belgrano negoció con él la renovación del vínculo, incluso luego de lo que fue el título del Apertura, en donde fue fundamental por aquel gol que le marcó a Talleres en el clásico jugando como visitante en el Mario Kempes.
Sin embargo, las partes nunca se pusieron de acuerdo, tanto que fue considerado en menor medida por el entrenador Ricardo Zielinski en el campeonato.
Apenas tuvo 31 minutos en cancha en los últimos cuatro compromisos que fueron frente a River (11), Aldosivi, Barracas Central (20) y Gimnasia La Plata.
Lectura rápida
¿Quién no continuará en Belgrano?
Francisco González Metilli no va a continuar en Belgrano.
¿Cuándo expira su contrato?
Su contrato expira el último día de diciembre.
¿Qué equipo enfrentará Belgrano?
Belgrano jugará este viernes ante Vélez Sarsfield.
¿Cuántos partidos jugó González Metilli en Belgrano?
Jugó 107 partidos, 80 de ellos como titular.
¿Quién es el entrenador de Belgrano?
El entrenador de Belgrano es Ricardo Zielinski.