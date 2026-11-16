FOTO: Las chicas de Talleres no pudieron

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El femenino de Talleres dejó pasar una gran oportunidad de acortar distancias con Boca y aunque aún depende de sí mismo para quedarse con el título del Apertura de Primera División, la situación se le complicó.

Las Matadoras perdieron 1-0 en su visita a Lanús y con 27 puntos marchan terceras, a cinco unidades de Boca que superó a Ferro 2-0 y manda en la tabla con 32.

/Inicio Código Embebido/

?? #?????????????????????????? | Final del partido. ?? Lanús 1 - Talleres 0. ?? #?????????????????????????? #???????????????????? ? https://t.co/NA1epae2jo — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) November 16, 2026

/Fin Código Embebido/

A Talleres le quedan dos partidos: la última jornada precisamente ante Boca pero antes deberá recuperar el juego de la fecha 8 contra River.

Si las albiazules no le ganan a las millonarias, ya no tendrá chances de quedarse con el campeonato por lo que deben conseguir los seis puntos en juego para quedarse con el premio mayor.