El femenino de Talleres perdió y peligra sus chances de campeonar
Las Matadoras cayeron en su visita a Lanús y esto fue aprovechado por Boca que quedó a tiro. Las albiazules degen ganarle a River para llegar con chances en la última ante las Gladiadoras.
16/11/2026 | 18:57Redacción Cadena 3
FOTO: Las chicas de Talleres no pudieron
El femenino de Talleres dejó pasar una gran oportunidad de acortar distancias con Boca y aunque aún depende de sí mismo para quedarse con el título del Apertura de Primera División, la situación se le complicó.
Las Matadoras perdieron 1-0 en su visita a Lanús y con 27 puntos marchan terceras, a cinco unidades de Boca que superó a Ferro 2-0 y manda en la tabla con 32.
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?? #?????????????????????????? | Final del partido.
?? Lanús 1 - Talleres 0.
?? #?????????????????????????? #???????????????????? ? https://t.co/NA1epae2jo— Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) November 16, 2026
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A Talleres le quedan dos partidos: la última jornada precisamente ante Boca pero antes deberá recuperar el juego de la fecha 8 contra River.
Si las albiazules no le ganan a las millonarias, ya no tendrá chances de quedarse con el campeonato por lo que deben conseguir los seis puntos en juego para quedarse con el premio mayor.
Lectura rápida
1. ¿Qué oportunidad dejó pasar el femenino de Talleres?
Dejó pasar la oportunidad de acortar distancias con Boca.
2. ¿Quiénes son las Matadoras?
Las Matadoras son el equipo femenino de Talleres.
3. ¿Cuántos puntos tiene Talleres y en qué posición marcha?
Talleres tiene 27 puntos y marcha en la tercera posición.
4. ¿Cuáles son los próximos partidos de Talleres?
Se enfrenta a Boca en la última jornada y debe recuperar un juego contra River.
5. ¿Qué necesitan las albiazules para tener chances en el campeonato?
Deban conseguir los seis puntos en juego para quedarse con el premio mayor.