Las semifinales de la edición 2026 de la Copa Córdoba están a la vuelta de la esquina ya que este miércoles se disputarán los dos partidos en cuestión.

El miércoles desde las 18 en barrio Jardín, Talleres enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto.

La “T” viene de dejar en el camino a Nelson Page de Huinca Renancó al superarlo 1-0 con gol de Dylan Toranzo. En tanto que el León sacó por penales en Río Cuarto a Argentino de Marcos Juárez.

A su vez, el mismo miércoles pero en cancha de la Liga Cordobesa de Fútbol, Belgrano se medirá ante Instituto.

El Pirata viene de eliminar a Atenas de Río Cuarto 2-1, con goles de Tomas Dietz y Franco Ramallo. Mientras que la Gloria superó por penales a Racing de Nueva Italia.

La final de la Copa Córdoba, está programada para el venidero 25 de noviembre.

Cabe recordar que el certamen aún debe definir al campeón de 2025, en una final que tiene pendiente el compromiso de los celestes con la Gloria.