Milei recibió a directivos de Toyota: la construcción de una nueva planta en Zárate

FOTO: Milei recibió este lunes en la Casa Rosada a las autoridades de la empresa Toyota.

El presidente Javier Milei recibió este lunes en la Casa Rosada a las autoridades de la empresa Toyota, quienes le presentaron un proyecto para construir una nueva planta en Zárate, provincia de Buenos Aires, con una inversión superior a los US$ 1.300 millones.

La iniciativa fue aprobada en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y, según informó la compañía, representa la mayor inversión en la historia de la industria automotriz argentina.

El mandatario llegó a Casa Rosada a las 11.30 y se retiró una vez finalizado el intercambio que inició a las 13.

El libertario se mostró acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

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El Presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a directivos de Toyota, quienes presentaron un proyecto de inversión de más de USD 1.300 millones para construir una nueva planta en Zárate, provincia de Buenos Aires, como parte del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la mayor inversión en la historia de la industria automotriz argentina. Participaron también de la reunión la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Ministro de Economía, Luis Caputo. Por Toyota participaron el Vicepresidente Ejecutivo de Toyota Motor Corporation, Yoichi Miyazaki; el CEO para América Latina y el Caribe, Rafael Chang; y el Presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas. La nueva planta estará destinada a la producción de vehículos electrificados y comenzaría a operar en 2030 con la fabricación de la pick-up híbrida Tacoma. El proyecto impulsará el desarrollo de proveedores locales y regionales y fortalecerá la capacidad productiva y exportadora de la Argentina. — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 16, 2026

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Por parte de la automotriz participaron el vicepresidente ejecutivo de Toyota Motor Corporation, Yoichi Miyazaki; el CEO de Toyota para América Latina y el Caribe, Rafael Chang; y el presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas.

Desde la administración libertaria revelaron que la nueva planta estará destinada a la producción de vehículos electrificados y se prevé que comience a operar en 2030 con la fabricación de la pick-up híbrida Tacoma.

La instalación busca complementar las líneas del complejo industrial de Zárate, donde actualmente se producen los modelos Hilux, SW4 y Hiace.

El proyecto apunta también a dar lugar al desarrollo de proveedores locales y regionales y a consolidar a Argentina como base de producción y exportación de la compañía.

En 2025, Toyota fue la marca de autos más vendida del país por quinto año consecutivo y mantiene ese liderazgo en 2026. Sus operaciones representan más del 50% de las exportaciones de la industria automotriz argentina y cerca del 5% de las exportaciones totales del país.

En la agenda prevista para este lunes, el Presidente asistirá a las 20 a la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Alvear Palace Hotel, junto a Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.