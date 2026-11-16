En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Milei recibió a directivos de Toyota: la construcción de una nueva planta en Zárate

El Presidente retomó este lunes la actividad en Casa Rosada. Por la noche participará de la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Alvear Palace. 

16/11/2026 | 16:10Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Milei recibió este lunes en la Casa Rosada a las autoridades de la empresa Toyota.

FOTO: Milei recibió este lunes en la Casa Rosada a las autoridades de la empresa Toyota.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El presidente Javier Milei recibió este lunes en la Casa Rosada a las autoridades de la empresa Toyota, quienes le presentaron un proyecto para construir una nueva planta en Zárate, provincia de Buenos Aires, con una inversión superior a los US$ 1.300 millones.

La iniciativa fue aprobada en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y, según informó la compañía, representa la mayor inversión en la historia de la industria automotriz argentina.

El mandatario llegó a Casa Rosada a las 11.30 y se retiró una vez finalizado el intercambio que inició a las 13.

El libertario se mostró acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por parte de la automotriz participaron el vicepresidente ejecutivo de Toyota Motor Corporation, Yoichi Miyazaki; el CEO de Toyota para América Latina y el Caribe, Rafael Chang; y el presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas.

Desde la administración libertaria revelaron que la nueva planta estará destinada a la producción de vehículos electrificados y se prevé que comience a operar en 2030 con la fabricación de la pick-up híbrida Tacoma.

La instalación busca complementar las líneas del complejo industrial de Zárate, donde actualmente se producen los modelos Hilux, SW4 y Hiace.

El proyecto apunta también a dar lugar al desarrollo de proveedores locales y regionales y a consolidar a Argentina como base de producción y exportación de la compañía.

En 2025, Toyota fue la marca de autos más vendida del país por quinto año consecutivo y mantiene ese liderazgo en 2026. Sus operaciones representan más del 50% de las exportaciones de la industria automotriz argentina y cerca del 5% de las exportaciones totales del país.

En la agenda prevista para este lunes, el Presidente asistirá a las 20 a la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Alvear Palace Hotel, junto a Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.

Lectura rápida

¿Qué proyecto presentó Toyota? La construcción de una nueva planta en Zárate con una inversión superior a los US$ 1.300 millones.

¿Quién recibió a las autoridades de Toyota? El presidente Javier Milei.

¿Cuándo fue la reunión? Este lunes, con inicio a las 13 horas.

¿Dónde se ubicará la nueva planta? En Zárate, provincia de Buenos Aires.

¿Por qué es relevante el proyecto? Representa la mayor inversión en la historia de la industria automotriz argentina.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf