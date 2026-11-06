Estudiantes de Río Cuarto comunicó la primera baja tras el descenso

Estudiantes de Río Cuarto comunicó la primera baja de cara a 2027 en la Primera Nacional y se trata del mediocampista ofensivo Nicolás Talpone.

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???????????????????? ?????????????? | ????????????´?? ?????????????? Asociación Atlética Estudiantes comunica que de común acuerdo con el jugador, se decidió rescindir el contrato que los vinculaba. Agradecemos la profesionalidad en todo momento del jugador, y le deseamos muchos éxitos en su futuro. #VamosLeón ?? — A. A. Estudiantes de Río Cuarto (@EstudiantesRio4) November 6, 2026

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Para este derrotero en Primera División, Talpone llegó desde Colón de Santa Fe pero no pudo asentarse ya que disputó 21 partidos y 12 de ellos como titular, aunque en tres de esos 12 jugó un cotejo entero.

En su carrera en el León, Talpone llegó a 123 partidos, con 9 goles, convirtiendo el último el 3 de agosto de 2023, en Copa Argentina, ante Banfield.

El comunicado oficial del club reza: “Asociación Atlética Estudiantes comunica que de común acuerdo con el jugador, se decidió rescindir el contrato que los vinculaba. Agradecemos la profesionalidad en todo momento del jugador, y le deseamos muchos éxitos en su futuro”.