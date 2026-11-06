Estudiantes de Río Cuarto comunicó la primera baja tras el descenso
Se trata del mediocampista Nicolás Talpone, quien había regresado al club desde Colón de Santa Fe.
06/11/2026 | 16:55Redacción Cadena 3
FOTO: Talpone terminó su segunda etapa en el León
Estudiantes de Río Cuarto comunicó la primera baja de cara a 2027 en la Primera Nacional y se trata del mediocampista ofensivo Nicolás Talpone.
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Asociación Atlética Estudiantes comunica que de común acuerdo con el jugador, se decidió rescindir el contrato que los vinculaba.
Agradecemos la profesionalidad en todo momento del jugador, y le deseamos muchos éxitos en su futuro.
#VamosLeón ??— A. A. Estudiantes de Río Cuarto (@EstudiantesRio4) November 6, 2026
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Para este derrotero en Primera División, Talpone llegó desde Colón de Santa Fe pero no pudo asentarse ya que disputó 21 partidos y 12 de ellos como titular, aunque en tres de esos 12 jugó un cotejo entero.
En su carrera en el León, Talpone llegó a 123 partidos, con 9 goles, convirtiendo el último el 3 de agosto de 2023, en Copa Argentina, ante Banfield.
El comunicado oficial del club reza: “Asociación Atlética Estudiantes comunica que de común acuerdo con el jugador, se decidió rescindir el contrato que los vinculaba. Agradecemos la profesionalidad en todo momento del jugador, y le deseamos muchos éxitos en su futuro”.
Lectura rápida
¿Quién es el jugador que se va de Estudiantes de Río Cuarto?
El jugador que se va es Nicolás Talpone.
¿Cuántos partidos jugó Talpone en la Primera División?
Talpone disputó 21 partidos en la Primera División.
¿Desde qué club llegó Talpone a Estudiantes de Río Cuarto?
Talpone llegó desde Colón de Santa Fe.
¿Cuándo fue el último gol de Talpone?
El último gol de Talpone fue el 3 de agosto de 2023, en Copa Argentina, ante Banfield.
¿Qué dice el comunicado oficial del club sobre la baja?
El comunicado menciona que se decidió rescindir el contrato de común acuerdo con el jugador y se le agradece su profesionalidad.