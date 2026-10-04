Bruno Fernandes defendió a Cristiano: "Siempre será el mayor símbolo de Portugal"

El atacante Bruno Fernandes, quien ejerce como capitán de la selección de Portugal, manifestó que el plantel mantiene un profundo respeto por la figura de Cristiano Ronaldo y que este siempre será considerado un símbolo del equipo, del fútbol y del país.

El mediocampista del Manchester United compartió detalles de una conversación que tuvo con Ronaldo después de su polémica salida de la concentración previo al encuentro contra Dinamarca.

El conflicto surgió cuando el entrenador Jorge Jesus decidió dejar al delantero del Al-Nassr en el banco durante la victoria 2-1 sobre Noruega en la Nations League, privándolo de minutos en el campo.

Ante la controversia, el técnico fue contundente: "Soy el entrenador, le dije que no iba a jugar. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie".

Esto llevó a que Ronaldo abandonara la delegación, afirmando: "Decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección. A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección".

En la previa del próximo enfrentamiento contra Noruega en la cuarta fecha del torneo, Fernandes rompió el silencio con el medio A Bola para expresar su apoyo al astro portugués: "Hablé con él, y lo que le dije es lo que repito aquí: lo más importante es que, pase lo que pase, Cristiano Ronaldo nunca dejará de ser el mayor símbolo de nuestra selección, de nuestro fútbol y del país por lo que ha hecho, no solo en Portugal sino en todo el mundo".

Fernandes añadió que Ronaldo tiene un lugar especial "no solo entre los mejores de todos los tiempos, sino también en el corazón de todos los portugueses".

Además, hizo un llamado a la unidad del equipo, indicando: "Lo más importante es que dejemos de crear divisiones; en la selección nacional no hay divisiones. Es una sola y seguirá siéndolo, a pesar de cualquier ruido que pueda venir de fuera. Toda organización debe resolver sus problemas a puerta cerrada, y creo que así es como debería funcionar, y creo que así será".

En cuanto a las decisiones tácticas de Jorge Jesus, enfatizó: "Quién juega y quién no es decisión del entrenador; por suerte, no me corresponde a mí", concluyendo que "estar acá es algo extraordinario y no debería verse de forma negativa si juegas más o menos".