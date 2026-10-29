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Belgrano: Zielinski reordena algunas piezas con un posible regreso

El lateral Agustín Falcón podría ser titular, corriéndose Morales a la zaga central. El fin de semana el equipo recibirá a Barracas Central.

29/10/2026 | 16:21Redacción Cadena 3

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Falcón podría ser titular

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Belgrano se prepara para recibir el próximo fin de semana a Barracas Central en el Gigante de Alberdi y el entrenador Ricardo Zielinski ya analiza variantes pensando en ese partido.

A juzgar por los últimos entrenamientos, el juvenil Agustín Falcón fue probado como lateral derecho, reemplazando a Alexis Maldonado y reordenando la zaga con Lisandro Morales como acompañante de Lisandro López.

Además, se plantea una lucha por los costados del mediocampo con tres nombres para dos puestos: Emiliano Rigoni, Juan Velázquez y Ramiro Hernándes.

Falcón tiene 10 partidos en el primer equipo durante 2026 y no juega desde el 23 de agosto, cuando participó 51 minutos en el duelo que el Celeste perdió como local de Defensa y Justicia.

Posteriormente fue suplente en los últimos tres cotejos del Clausura, que fueron ante Racing, River y Aldosivi.

Asimismo, por la derecha se movió Hernándes, moviéndose Rigoni a la izquierda, aunque también alternó Velázquez en reemplazo del caroyense.

Lectura rápida

¿Qué equipo recibirá a Barracas Central?
El equipo Belgrano recibirá a Barracas Central.

¿Quién es el entrenador de Belgrano?
El entrenador de Belgrano es Ricardo Zielinski.

¿Qué posición fue ocupada por Agustín Falcón?
Agustín Falcón fue probado como lateral derecho.

¿Cuándo fue el último partido de Falcón?
El último partido de Falcón fue el 23 de agosto contra Defensa y Justicia.

¿Cuántos partidos ha jugado Falcón en 2026?
Falcón ha jugado 10 partidos en el primer equipo durante 2026.

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