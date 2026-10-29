Belgrano: Zielinski reordena algunas piezas con un posible regreso

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Belgrano se prepara para recibir el próximo fin de semana a Barracas Central en el Gigante de Alberdi y el entrenador Ricardo Zielinski ya analiza variantes pensando en ese partido.

A juzgar por los últimos entrenamientos, el juvenil Agustín Falcón fue probado como lateral derecho, reemplazando a Alexis Maldonado y reordenando la zaga con Lisandro Morales como acompañante de Lisandro López.

Además, se plantea una lucha por los costados del mediocampo con tres nombres para dos puestos: Emiliano Rigoni, Juan Velázquez y Ramiro Hernándes.

Falcón tiene 10 partidos en el primer equipo durante 2026 y no juega desde el 23 de agosto, cuando participó 51 minutos en el duelo que el Celeste perdió como local de Defensa y Justicia.

Posteriormente fue suplente en los últimos tres cotejos del Clausura, que fueron ante Racing, River y Aldosivi.

Asimismo, por la derecha se movió Hernándes, moviéndose Rigoni a la izquierda, aunque también alternó Velázquez en reemplazo del caroyense.