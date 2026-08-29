Belgrano rescató un empate con sabor a poco en Tucumán y dejó pasar la chance de subir a la punta
El Pirata igualó 0-0 ante Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro. De esta manera, el conjunto de Ricardo Zielinski llegó a los 11 puntos y quedó cuarto en la Zona B.
29/08/2026 | 23:27Redacción Cadena 3
FOTO: Belgrano en su visita a Atlético Tucumán. (Foto: CAB)
FOTO: Belgrano en su visita a Atlético Tucumán. (Foto: CAB)
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Lectura rápida
¿Qué equipo juega contra Belgrano?
Atlético Tucumán es el equipo que se enfrenta a Belgrano.
¿Cuándo se lleva a cabo el partido?
El partido se jugará este sábado a las 21:30.
¿Dónde se jugará el encuentro?
El encuentro se disputará en el estadio Monumental Presidente José Fierro.
¿Quién dirige a Belgrano?
El equipo está dirigido por Ricardo Zielinski.
¿Cuál es la situación actual de Atlético Tucumán?
Atlético Tucumán ha encadenado resultados positivos, incluyendo una victoria 4-0 sobre Independiente.