Belgrano rescató un empate con sabor a poco en Tucumán y dejó pasar la chance de subir a la punta

En desarrollo...

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

-

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué equipo juega contra Belgrano?

Atlético Tucumán es el equipo que se enfrenta a Belgrano.

¿Cuándo se lleva a cabo el partido?

El partido se jugará este sábado a las 21:30.

¿Dónde se jugará el encuentro?

El encuentro se disputará en el estadio Monumental Presidente José Fierro.

¿Quién dirige a Belgrano?

El equipo está dirigido por Ricardo Zielinski.

¿Cuál es la situación actual de Atlético Tucumán?

Atlético Tucumán ha encadenado resultados positivos, incluyendo una victoria 4-0 sobre Independiente.