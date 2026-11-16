Por Claudio Giglioni

Después de lo sucedido en la Bombonera, con un estadio semivacío ante Uruguay —paradójicamente el mejor rival que tuvo Argentina desde Qatar—, quedó expuesta una evidencia incómoda: no alcanza con un sistema de juego para reemplazar al líder de la banda. Hay que llenar un vacío que es, antes que nada, emocional.

El diagnóstico invita a pensar en términos de mesura. Lo del otro día puede leerse como un exceso de confianza o como una mala medición de cuánto pesaba uno y cuánto pesaba el conjunto. La paradoja es elocuente: el mejor rival de los últimos tiempos convocó a un estadio al 40% en una ciudad que rodea los 16 millones de habitantes. Ese vacío no se llena con nombres en la pizarra; se llena con pertenencia.

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Conviene aceptar que el cantante de la banda ya no canta, pero la banda sigue tocando y conserva el nombre. La tarea, entonces, es bajar de los pedestales. Julián Álvarez, Dibu Martínez y compañía jugarán en Córdoba: sería deseable que den entrevistas allí, que se consustancien con el pueblo, como hacen los grandes artistas cuando salen de gira.

Lo mismo cabe para Lionel Scaloni, que bien podría recuperar la tradición de convocar jugadores populares de clubes locales, como en su momento hizo Daniel Passarella en la era post-Maradona. ¿Acaso no habría sido distinto si frente a Uruguay jugaba Ibarra, de Central, en condiciones físicas? Seguramente los hinchas de esos equipos habrían ido con entusiasmo. Jugó Soble, que está muy bien, pero acá no se cae una ficha de dominó.

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La comparación con aquella película de Hugo Soto no es casual: lo que vendrá necesita otro tipo de trabajo y otro tipo de enamoramiento. No importa si la selección es campeona o subcampeona del mundo: la selección masculina mayor de fútbol no puede jugar en una ciudad de 16 millones de habitantes con un estadio al 40%.

Para vivir sin Messi no solo hay que armar un sistema dentro de la cancha, sino acercar la selección a la gente para que la gente vuelva a enamorarse. Ese vacío hay que llenarlo, y hay que empezar desde abajo.