Netflix prepara un documental sobre Russell Brand y su condena por violación

Buenos Aires, 12 noviembre (NA) -- La plataforma líder en streaming, Netflix, se encuentra en la fase de producción de una serie documental que se enfocará en la vida del actor Russell Brand, quien ha sido condenado a más de 10 años de prisión por violación y agresión sexual.

De acuerdo a información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas y confirmada por The Hollywood Reporter, este documental será realizado por 72 Films, la productora detrás de Jimmy Savile: A British Horror Story, y contará con la dirección de Olivia Isaac. El título provisional del proyecto es "Russell Brand: Open Secret".

La serie se propondrá contar la trayectoria de Brand, su ascenso en el mundo del espectáculo como comediante, así como su drástica caída tras la investigación llevada a cabo por The Times y The Sunday Times, que reveló múltiples acusaciones de abuso sexual en su contra. Esta investigación culminó en un juicio penal que resultó en una sentencia de 10 años.

Aún no se ha anunciado una fecha de estreno para el documental, aunque se ha confirmado que el proyecto avanza. La productora ha indicado que el documental incluirá testimonios de personas cercanas y explorará el impacto que tuvo la investigación en la vida del comediante, a través de las contribuciones de la corresponsal principal de noticias, Rosamund Urwin, y la corresponsal de investigación, Charlotte Wace.

El objetivo de esta producción es analizar cómo Brand logró evitar el castigo durante un largo periodo, a pesar de que muchos en la industria del entretenimiento eran conscientes de su conducta problemática.

El Tribunal de la Corona de Southwark en Londres dictó el lunes que el actor británico Russell Brand recibiría una condena de 10 años y seis meses de prisión por una violación y tres agresiones sexuales cometidas entre 2004 y 2009.

La sentencia es el resultado de la acumulación de penas por todos los cargos presentados: la condena de violación, anunciada el 5 de noviembre, fue de nueve años, la primera agresión recibió una pena de nueve meses, la segunda fue de 18 meses —reducida de dos años— y la última fue de ocho meses.