Murió Juan Marcelo, del dúo Juan y Juan y creador de "Qué lindo que es estar en Mar del Plata"

FOTO: Murió Juan Marcelo, creador de “Qué lindo que es estar en Mar del Plata”.

El cantante y compositor Enrique de Jesús, más conocido como Juan Marcelo, murió este jueves, a los 82 años, tras haber dejado una imborrable huella en el ámbito cultural: desde la creación de "En una pata", con su famoso estribillo "Qué lindo es estar en Mar del Plata", como parte del dúo Juan y Juan hasta su colaboración en la novela "Rolando Rivas taxista".

La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó el lamentable deceso: "Despedimos al cantante y compositor Juan Marcelo, cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada con la ficción televisiva argentina. Sus canciones acompañaron telenovelas que forman parte de nuestra memoria popular. Nuestras condolencias a sus familiares y amistades en este triste momento".

El músico había integrado el dúo Juan y Juan, con el que alcanzó gran popularidad a través de canciones como "Balada para un gordo", "Bailando en una pata", "Un día de calor", "Hay que alegrar al corazón" y "Ahora que soy libre".

Tiempo después, el artista encontró otra faceta como solista y productor musical y, años más tarde, colaboró con Alberto Migré en "Rolando Rivas, taxista". Para la tira, compuso "Yo te quiero, nos queremos", recordada por ser la cortina del romance protagonizado por Claudio García Satur y Soledad Silveyra.

Tal como indicó la agrupación artística, su trabajo musical también estuvo presente en las telenovelas "Mi hombre sin noche", "Dos a quererse" y "Piel naranja".

En "Amo y señor", protagonizada por Arnaldo André y Luisa Kuliok, compuso e interpretó "Eso me pasa por volar" y tuvo una participación en el elenco, en el papel de Adrián. También compuso e interpretó "Mi libertad, no", canción de presentación de "El infiel", popularmente conocida por su comienzo: "El amor es así".

En la pantalla grande, participó en "El profesor patagónico", junto a Juan Eduardo.