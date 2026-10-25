Lula votó en el balotaje de Brasil y agradeció al pueblo: "Bolsonaro miente"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, votó este domingo por la mañana en San Pablo, en busca de revertir el resultado de la primera vuelta electoral, en la que su rival, Flávio Bolsonaro, se impuso como el candidato más votado.

Tras emitir su sufragio, el mandatario agradeció el respaldo recibido durante la campaña y afirmó: "Voy a votar agradecido al pueblo brasileño. Lo que el pueblo ha hecho conmigo en estos días es muchísimo, no hay forma de pagarlo".

"Es mucha generosidad, es mucho cariño, es mucho amor. Seré eternamente agradecido por el comportamiento del pueblo", agregó Lula, quien recordó sus orígenes humildes y destacó que no es habitual que una persona nacida en la pobreza vuelva a disputar la presidencia.

Además, consideró que nunca había visto una campaña como la de esta segunda vuelta y sostuvo que "el pueblo brasileño fue un ejército de la democracia".

El jefe de Estado también denunció episodios de violencia protagonizados por militantes del Partido Liberal y remarcó que las diferencias políticas no deben derivar en agresiones. "Dos vecinos pueden pensar diferente, pero no puede haber violencia", señaló, antes de calificar la jornada electoral como "un día sagrado" por la importancia de la disputa.

En sus declaraciones, Lula lanzó duras críticas contra su adversario, aunque sin mencionarlo por su nombre en ese tramo de la intervención: "Yo, que me reúno con todos los presidentes del mundo, jamás imaginé que iba a disputar una elección con alguien sin moral, que miente, se lo educó para mentir".

Luego, expresó su confianza en el electorado brasileño y manifestó: "Sé que los brasileños no van a votar a un parapolicial".

A los 80 años, Lula busca alcanzar un inédito cuarto mandato presidencial, tras casi medio siglo de trayectoria política. Fundador del Partido de los Trabajadores (PT), fue el primer presidente de origen obrero de Brasil y tuvo un papel destacado en las huelgas sindicales contra la dictadura militar. Antes de ingresar de lleno en la política, trabajó como tornero mecánico y sufrió un accidente laboral en el que perdió parte del dedo meñique de la mano izquierda.

Cobertura de Federico Albarenque, enviado de Cadena 3 a San Pablo