Las autoridades electorales de Brasil extendieron el horario de votación por dos horas más
El ministro Cristiano Zanin del Supremo Tribunal Federal anunció la prórroga del horario de votación. La decisión busca garantizar que todos los ciudadanos puedan emitir su voto en las elecciones brasileñas.
FOTO: Cristiano Zanin, ministro del Supremo Tribunal Federal.
Las autoridades electorales de Brasil han decidido ampliar el horario de votación por un periodo adicional de dos horas, estableciendo como nuevo cierre a las 19hs. en todo el territorio nacional. Esta medida fue comunicada por el ministro Cristiano Zanin, quien forma parte del Supremo Tribunal Federal, que autorizó la prórroga para que las votaciones continúen.
La decisión, sin precedentes en el país, fue adoptada excepcionalmente por la Justicia Electoral tras considerar las solicitudes de "urgencia" que presentaron los equipos de campaña de los candidatos presidenciales Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.
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Ambos votaron este domingo temprano. La participación es decisiva en un domingo con previsión de tormentas en parte del país.
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El Partido de los Trabajadores, que apoya a Lula, reportó una falta de transporte público en varias ciudades clave, incluyendo Salvador y San Paulo, lo que dificultó el traslado de los votantes a los centros de votación. Por su parte, el Partido Liberal de Bolsonaro también solicitó la extensión en varios municipios, argumentando que las lluvias caídas durante la jornada complicaron los accesos para los electores en estados como Paraná y Santa Catarina.
El conteo de votos, que había comenzado a las 17hs, se había detenido, y con esta extensión del horario, las autoridades pretenden asegurar que toda la población habilitada para votar pueda ejercer su derecho.
Lectura rápida
¿Qué medida se tomó en Brasil?
Se extendió el horario de votación hasta las 19 horas.
¿Quién anunció la prórroga?
El anuncio fue realizado por el ministro Cristiano Zanin del Supremo Tribunal Federal.
¿Por qué se tomó esta decisión?
La medida busca garantizar que todos los ciudadanos puedan votar, dadas las dificultades de transporte y el clima adverso.
¿Cuándo comenzó el conteo de votos?
El conteo de votos se inició a las 17 horas.
¿Qué partidos solicitaron la extensión?
Los pedidos fueron realizados por el Partido de los Trabajadores y el Partido Liberal.
[Fuente: Noticias Argentinas]