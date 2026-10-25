Las autoridades electorales de Brasil extendieron el horario de votación por dos horas más

Las autoridades electorales de Brasil han decidido ampliar el horario de votación por un periodo adicional de dos horas, estableciendo como nuevo cierre a las 19hs. en todo el territorio nacional. Esta medida fue comunicada por el ministro Cristiano Zanin, quien forma parte del Supremo Tribunal Federal, que autorizó la prórroga para que las votaciones continúen.

La decisión, sin precedentes en el país, fue adoptada excepcionalmente por la Justicia Electoral tras considerar las solicitudes de "urgencia" que presentaron los equipos de campaña de los candidatos presidenciales Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

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El Partido de los Trabajadores, que apoya a Lula, reportó una falta de transporte público en varias ciudades clave, incluyendo Salvador y San Paulo, lo que dificultó el traslado de los votantes a los centros de votación. Por su parte, el Partido Liberal de Bolsonaro también solicitó la extensión en varios municipios, argumentando que las lluvias caídas durante la jornada complicaron los accesos para los electores en estados como Paraná y Santa Catarina.

El conteo de votos, que había comenzado a las 17hs, se había detenido, y con esta extensión del horario, las autoridades pretenden asegurar que toda la población habilitada para votar pueda ejercer su derecho.