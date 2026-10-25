Brasil elige presidente entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro: paridad en el comienzo del recuento

Brasil elige presidente este domingo entre dos modelos antagónicos en un balotaje histótico, tras cerrar este sábado la campaña con movilizaciones multitudinarias y una elección abierta.

Las autoridades electorales de Brasil extendieron, finalmente, el horario de votación por dos horas más, e informaron el nuevo horario de cierre a las 19hs. en todo el país: a través del ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal, se determinó la prórroga para que las votaciones continúen.

Esta medida, que no tiene antecedentes hasta el momento, fue tomada de forma excepcional por la Justicia Electoral, luego de aceptar las solicitudes de "urgencia" presentadas por los equipos de campaña de ambos candidatos presidenciales, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Las autoridades del Tribunal Superior Electoral (TSE) ya habían comenzado con el conteo oficial de votos, después de haber finalizado una jornada con una gran participación por parte de la ciudadanía y un escenario marcado por la polarización.

Primeros resultados

El Tribunal Electoral brasileño arrojó como primeros resultados el 57.66% para Luiz Inacio Lula da Silva y 42.34% para Flavio Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro y Lula llegan al balotaje con una diferencia mínima: tanto Datafolha, el instituto del grupo Folha, como Quaest registran un 51% de los votos válidos para el senador y un 49% para el presidente. Con un margen de error de dos puntos, ambos estudios mantienen el empate técnico.

Los candidatos concentraron sus últimas demostraciones de fuerza en el sudeste, la región más poblada del país. Lula recorrió Copacabana, en Río de Janeiro, y después cerró en la avenida Paulista, en San Pablo. Flávio Bolsonaro comenzó en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, y terminó en Barra da Tijuca, también en Río. La prensa brasileña destacó las multitudes reunidas por ambos sectores, aunque la concurrencia a los actos no permite anticipar el resultado electoral.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Una de las claves será cuántos electores lleguen a las urnas. Más de 33 millones faltaron a la primera vuelta y están habilitados para participar este domingo. Sus preferencias y sus motivos para ausentarse son diferentes: ninguno de los candidatos puede adjudicarse ese conjunto de votos. Hay más de 158 millones de electores habilitados.

Un análisis de Datafolha ayuda a dimensionar esa disputa. Entre quienes tienen mayor probabilidad de votar, Flávio Bolsonaro obtiene un 52% y Lula un 48%. Entre los electores con probabilidad media o baja de concurrir, la relación se invierte.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El tiempo agrega una dificultad. El Instituto Nacional de Meteorología prevé lluvias y tormentas en sectores del sur, sudeste y centro-oeste, incluidas áreas de San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais. El mal tiempo podría complicar los traslados, un dato a tener en cuenta.

La votación comenzó a las ocho y terminará a las cinco de la tarde, el mismo horario que en Argentina. Desde entonces se divulgarán los resultados. El ganador podría conocerse alrededor de las ocho de la noche, tomando como referencia el balotaje de 2022, que quedó definido a las 19:56.

Cobertura especial de Cadena 3 en Brasil con Marcos Calligaris y Federico Albarenque