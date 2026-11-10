León XIV, un hombre bueno

Por Carlos Bocha Houriet

Hay presencias que no se miden por el volumen de su discurso ni por la pompa de su protocolo, sino por la densidad humana que emanan. La figura de León XIV despierta esa evocación inevitable de Juan XXIII, aquel “Papa bueno” que marcó la historia desde la sencillez y la calidez. No son todos iguales los líderes que pasan por el Vaticano; hay quienes dejan una huella profunda porque no vienen a imponer una teología compleja, sino a recordar lo más elemental: la urgencia de ser una buena persona, de mirar al vecino, de abrazar a un hijo y de dar el ejemplo con la vida misma.

Resulta fácil en estos días ver a muchos querer vestirse con el traje de monaguillo para salir en la foto o quedar bien ante la visita papal. Sin embargo, el desafío real no pasa por la postura pública, sino por rendir cuentas ante la propia conciencia. En un mundo acelerado por la tecnología, la velocidad y la vehemencia, nos fuimos alejando de valores fundacionales. Supimos tener una sociedad donde la palabra empeñada valía más que un contrato firmado, pero el abismo de la inmediatez fue desgastando esa realidad a puño.

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Ojalá esta histórica presencia no sea un destello pasajero ni un espejismo, como tantas promesas de cambio que quedaron en la nada tras la pandemia. Ojalá sirva para que se ponga de moda de nuevo el amor: algo tan simple como abrazarse, mirarse a los ojos y hablar sin la intermediación de una pantalla. La tecnología nos empuja al narcisismo, al individualismo y a la soledad de tantos que sufren en silencio. Es tiempo de volver atrás en varias cosas, de dejar de mandar un mensaje automático por celular para ir a buscar el abrazo sincero de una madre o de un amigo.

En un contexto global donde el odio se naturaliza con peligrosa liviandad y donde mandatarios hablan de guerras como si en las ciudades no vivieran niños y ancianos, la aparición franca, serena y profunda de León XIV funciona como una bocanada de aire fresco. Su mensaje por la paz y los desposeídos no es un ataque coyuntural, sino el rescate de una doctrina social que interpela a la humanidad entera. Hace falta volver a mirar a esas figuras que marcaron el camino del respeto y la entrega. Ojalá el paso de este Santo Padre deje una marca indeleble que nos ayude a ser todos un poco más humanos.