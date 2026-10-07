León XIV en Uruguay: "El pueblo uruguayo está muy entusiasmado"

La visita del papa León XIV a Uruguay genera expectativa de cara al recorrido que realizará en noviembre, con actividades previstas en Montevideo, Paysandú y Florida. En Paysandú, donde el pontífice celebrará una misa el 7 de noviembre, ya comenzaron los preparativos en el templo que recibirá al Papa.

El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, destacó el entusiasmo que despierta la llegada del pontífice tanto entre los católicos como entre quienes no profesan esa religión. “El pueblo uruguayo está muy entusiasmado, aún católicos y los no católicos, que acá son mayoría”, afirmó. Y agregó: “Estamos ansiosos de que venga el Papa, hace muchos años estamos esperando al Papa”.

Sturla también reconoció que la Iglesia Católica perdió presencia en Uruguay durante las últimas décadas. “Soy consciente de que la Iglesia en Uruguay, la Iglesia Católica, el número de los católicos en Uruguay hoy ha descendido con respecto a hace 40 años”, señaló. Sin embargo, destacó otro fenómeno que genera expectativa: “Muchos adultos se están acercando a la fe católica porque descubren que la verdad es Jesucristo y su Evangelio”.

En cuanto a la composición religiosa del país, el arzobispo mencionó los datos de una encuesta reciente. Según explicó, alrededor del 35% de los uruguayos se identifica como católico y cerca del 10% se considera católico practicante. También señaló el crecimiento de quienes se definen como agnósticos o ateos y de aquellos que creen en Dios pero no adhieren a una iglesia o religión.

La recepción de León XIV no sería igual en todo el territorio uruguayo. Mientras en Montevideo se percibe una expectativa más moderada, en Florida y Paysandú la llegada del pontífice despierta mayor interés, especialmente por el peso de las tradiciones religiosas en esas localidades. En Paysandú, además, ya se prepara el templo que será escenario de una de las misas del Papa.

La visita representa así una oportunidad para una Iglesia que busca recuperar el vínculo con parte de la sociedad uruguaya. Sturla remarcó que, pese a la caída en la cantidad de fieles, existe entusiasmo por la llegada del pontífice: “El entusiasmo que se está viviendo es muy grande y también se está dando en nuestro país algo que se está dando en otros lugares”.



Informe de Agustín Dadamio.