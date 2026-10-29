Superclásico en La Bombonera con un 90% de probabilidad de lluvia: el clima podría ser determinante

Buenos Aires, 29 de octubre (NA) -- El clima se convierte en un jugador más en el Superclásico. Este domingo, Boca Juniors recibirá a River Plate en La Bombonera, en el marco de la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026. Las previsiones meteorológicas indican un cambio notable con respecto al sábado, pronosticando un aumento de la humedad, nubosidad en incremento y una alta probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas durante el partido.

Según la información proporcionada por Marina Fernández, especialista de Meteored, la incertidumbre persiste entre los modelos de referencia ECMWF y GFS respecto al inicio de las lluvias. Sin embargo, las últimas proyecciones han elevado significativamente la probabilidad de precipitaciones. Hace 48 horas, el ECMWF indicaba solo un 30% de posibilidad para el domingo, y actualmente la estimación se sitúa entre el 80 y el 90% para toda la jornada.

"La probabilidad de chaparrones y tormentas ha aumentado considerablemente", destacó Fernández. En la previa del encuentro, entre la final de la mañana y las primeras horas de la tarde, se espera un ambiente primaveral en la ciudad, con temperaturas que oscilarán entre 24 y 26 °C y un cielo que alternará entre sol y abundante nubosidad.

Un viento del norte y noreste, con ráfagas superiores a 30 km/h, transportará aire cálido y húmedo, el elemento clave para el desarrollo de chaparrones en la segunda mitad del día.

Para quienes se dirijan al estadio desde temprano, la especialista aconseja usar ropa ligera, protector solar, gorra y un impermeable compacto para más tarde.

Durante el partido: ¿lloverá en La Bombonera?

El Superclásico se disputará entre las 15 y las 17, en una franja horaria que es particularmente vulnerable a la inestabilidad. Meteored estima que la probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas será del 70% al inicio del encuentro, incrementándose hasta el 80-90% hacia el final de la tarde. Los acumulados de lluvia podrían rondar los 10 mm o incluso menos en las cercanías del estadio.

La temperatura máxima dependerá de la llegada de las nubes: si la nubosidad se incrementa temprano, se situará entre 22 y 24 °C; si las lluvias se retrasan un par de horas, podría alcanzar los 25-26 °C. En cualquier caso, no se necesitará abrigo.

Fernández aclara que los chaparrones serán localizados y de intensidad variable, lo que significa que algunos sectores aledaños podrían no recibir lluvia. Se recomienda llevar un piloto liviano o un poncho impermeable. Además, si hay actividad eléctrica cercana, será crucial seguir las indicaciones del personal de seguridad del estadio.

En cuanto a la desconcentración, desde las 17 y durante las primeras horas de la noche, la probabilidad de lluvias se mantendrá entre el 70 y el 80%. Un posible chaparrón podría causar un enfriamiento momentáneo, con temperaturas que descenderían a 20 °C y luego a 18 °C por la noche, en un ambiente muy húmedo.

Los aficionados que regresen caminando o en transporte público deben estar preparados para demoras debido a calzadas resbaladizas y una reducción temporal de la visibilidad. Dado que faltan más de 48 horas para el partido, se recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico en Meteored.

Agencia NA