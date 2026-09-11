River buscará su tercer triunfo consecutivo ante Atlético Tucumán en el Torneo Clausura

Buenos Aires, 11 septiembre (NA) -- River Plate se enfrentará este sábado a Atlético Tucumán en la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura, con la intención de sumar un nuevo triunfo que lo acerque a los puestos de clasificación a los playoffs.

El partido, programado para las 17:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental Presidente José Fierro. La cobertura del encuentro estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas y podrá seguirse en vivo a través de TNT Sports. El árbitro designado para esta ocasión es Andrés Gariano, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

River llega a este compromiso en un proceso de recuperación, tras un inicio de campeonato complicado que llevó a la renuncia del director técnico Eduardo Coudet. Desde entonces, bajo el interinato de Leonardo Ponzio, el equipo ha conseguido dos victorias consecutivas, alcanzando así los 10 puntos y escalando a la décima posición en la tabla. Una nueva victoria le permitiría acceder a los puestos de playoffs en la Zona B.

Por su parte, Atlético Tucumán viene de una victoria agónica por 2-1 sobre Racing Club en la octava fecha, lo que le permitió sumar 13 unidades y posicionarse en el cuarto lugar de la tabla. Dirigidos por Julio César Falcioni, el equipo tucumano ha mejorado su rendimiento en las últimas fechas, lo que les ha otorgado un respiro en la lucha por la permanencia.