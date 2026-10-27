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Messi se mostró entusiasmado con la camiseta de Boca que le entregó Giunta en la Messi Cup

En un encuentro en Estados Unidos, Giunta reveló que Messi se mostró entusiasmado al recibir la camiseta de Boca, que le fue entregada en representación del club. El astro argentino prefirió la indumentaria azul y amarilla.

27/10/2026 | 16:16Redacción Cadena 3

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Blas Giunta junto a Lionel Messi.

FOTO: Blas Giunta junto a Lionel Messi.

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Buenos Aires, 27 octubre (NA) -- El exfutbolista Blas Armando Giunta, actual entrenador de la Sub-16 de Boca, compartió detalles de su reciente encuentro con Lionel Messi en Estados Unidos. Durante la Messi Cup, un torneo juvenil que reúne a equipos de diversas partes del mundo, incluyendo a River, Newell's y el propio Xeneize, Giunta resaltó que Messi "se puso muy contento con la camiseta".

Como embajador institucional, el histórico exmediocampista de La Ribera entregó al capitán de la Selección Argentina obsequios enviados por la dirigencia boquense. "Le dije que le había traído algo de parte de Román y de toda la banda de Boca, y se la di y se puso recontento", comentó Giunta sobre el intercambio que generó gran repercusión entre los hinchas del club.

En el momento de la entrega, el entrenador llevó inicialmente una camiseta alternativa, pero Messi hizo un pedido específico respecto al diseño. Según relató el técnico, Messi le solicitó la indumentaria clásica: "Dame mejor la azul y amarilla. Me dijo que quería la azul y amarilla, que a él le gusta más la azul y amarilla".

A pesar de su preferencia por la histórica casaca titular con la franja central, el capitán argentino terminó llevándose ambas opciones para agregar a su colección personal.

Mientras tanto, el episodio institucional capturaba la atención de los aficionados en redes sociales, el rendimiento de los juveniles argentinos en el torneo continuaba en Miami. El conjunto xeneize logró una victoria de 3 a 1 contra la Unió Esportiva Cornellá, club recientemente adquirido por el propio Messi, consolidándose así en la cima de su zona con su segunda victoria consecutiva.

Por otro lado, River, luego de empatar en su debut contra Chelsea, logró un triunfo de 2 a 0 sobre Ajax, alcanzando las cuatro unidades en la tabla antes del cierre de la primera fase del certamen juvenil.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la Messi Cup?
Giunta entregó una camiseta de Boca a Messi, quien mostró gran entusiasmo al recibirla.

¿Quién es Blas Giunta?
Es un exfutbolista y actual entrenador de la Sub-16 de Boca.

¿Qué camiseta prefirió Messi?
Messi pidió la camiseta tradicional azul y amarilla de Boca en lugar de la alternativa.

¿Qué resultados obtuvieron los equipos argentinos en el torneo?
Boca ganó 3 a 1 y River venció 2 a 0 a sus respectivos rivales.

¿Dónde se llevó a cabo la Messi Cup?
El torneo se realizó en Estados Unidos, reuniendo equipos de todo el mundo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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