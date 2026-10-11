Lionel Scaloni se destacó en el Gran Fondo Buenos Aires de 129 kilómetros

Buenos Aires, 11 de octubre (NA) -- Aproximadamente 3.500 ciclistas tomaron parte en la cuarta edición del Gran Fondo Buenos Aires, evento que contó con la participación del entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni. El director técnico recorrió el circuito principal de 129 kilómetros, que dio inicio a las 6 de la mañana en el Parque Sarmiento.

Scaloni expresó su satisfacción por poder disfrutar de la ciudad sin el tráfico habitual: "Es muy lindo pedalear por Buenos Aires, tenía que venir porque quería disfrutar de la Ciudad sin coche, y la verdad que estuvo muy bueno. Lo disfrutamos mucho".

Matías Cedeira fue el ganador de la competencia principal de 129 kilómetros, con un tiempo de 2 horas, 53 minutos y 29 segundos. En el Medio Fondo de 46 kilómetros, Juan Cruz Saiz se alzó con el triunfo, registrando 1 hora, 18 minutos y 36 segundos.

El recorrido abarcó las avenidas General Paz, Cantilo, Lugones y 9 de Julio Sur, además del Paseo del Bajo y las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno. Los ciclistas pasaron por lugares emblemáticos, como el estadio Monumental y el Obelisco.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, fue el encargado de entregar las medallas en el Parque Sarmiento, acompañado por el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, el secretario de Deportes, Fabián Turnes, así como los organizadores Matías Gutiérrez Moyano y Gabriela Castillo, y el ex rugbier Hugo Porta.

"Preparamos y ordenamos la Ciudad para el Gran Fondo de Buenos Aires, un evento que está a la altura de las grandes competencias del mundo como Nueva York, Milán o San Remo", destacó Macri.

La organización destinará parte de la recaudación a la construcción de una piscina adaptada para niños con Trastorno del Espectro Autista en el Parque Sarmiento. Además, la Legislatura porteña declaró el evento de Interés Deportivo por sus iniciativas ambientales de "Carrera Verde" y el impulso del ciclismo urbano.