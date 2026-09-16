Lionel Messi anota de cabeza y adelanta al Inter Miami en la Campeones Cup ante Cruz Azul

FOTO: Campeones Cup: el gol de Messi para adelantar al Inter Miami frente a Cruz Azul.

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) – El destacado futbolista argentino Lionel Messi abrió el marcador para el Inter Miami en el encuentro de este miércoles contra Cruz Azul, correspondiente a la Campeones Cup.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, este partido enfrenta a los campeones de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y de la Liga MX de México, buscando determinar al ganador del torneo.

A los 24 minutos del primer tiempo, Messi, quien anunció recientemente su retiro de la selección argentina y se despedirá de la "Albiceleste" el próximo 6 de octubre, se destacó al marcar de cabeza, estableciendo así el 1-0 en el partido que se lleva a cabo en el Nu Stadium.

El defensor Facundo Mura realizó una combinación con el delantero Luis Suárez, quien envió un centro al área que terminó impactando en la cabeza del talentoso jugador rosarino.