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Lionel Messi anota de cabeza y adelanta al Inter Miami en la Campeones Cup ante Cruz Azul

El astro argentino puso el 1-0 para Las Garzas frente al elenco mexicano con un tanto de cabeza. La Copa enfrenta a los campeones de la MLS y la Liga MX.

16/09/2026 | 21:49Redacción Cadena 3

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Campeones Cup: el gol de Messi para adelantar al Inter Miami frente a Cruz Azul.

FOTO: Campeones Cup: el gol de Messi para adelantar al Inter Miami frente a Cruz Azul.

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Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) – El destacado futbolista argentino Lionel Messi abrió el marcador para el Inter Miami en el encuentro de este miércoles contra Cruz Azul, correspondiente a la Campeones Cup.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, este partido enfrenta a los campeones de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y de la Liga MX de México, buscando determinar al ganador del torneo.

A los 24 minutos del primer tiempo, Messi, quien anunció recientemente su retiro de la selección argentina y se despedirá de la "Albiceleste" el próximo 6 de octubre, se destacó al marcar de cabeza, estableciendo así el 1-0 en el partido que se lleva a cabo en el Nu Stadium.

El defensor Facundo Mura realizó una combinación con el delantero Luis Suárez, quien envió un centro al área que terminó impactando en la cabeza del talentoso jugador rosarino.

Lectura rápida

¿Qué evento se está desarrollando?
El partido entre el Inter Miami y Cruz Azul por la Campeones Cup.

¿Quién anotó el primer gol?
Lionel Messi fue quien abrió el marcador para el Inter Miami.

¿Cuándo se jugó el partido?
El encuentro se llevó a cabo el 16 de septiembre de 2026.

¿Dónde se disputó el encuentro?
El partido se realizó en el Nu Stadium.

¿Por qué es significativo este partido?
Es un enfrentamiento entre los campeones de la MLS y la Liga MX.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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