Godoy Cruz y Tristán Suárez se enfrentarán en la final por el ascenso en la Primera Nacional

FOTO: Godoy Cruz le ganó a Almirante Brown en una definición para el infarto y se metió en la final.

Buenos Aires, 31 octubre (NA) - Godoy Cruz y Tristán Suárez se preparan para disputar la gran final por el ascenso, luego de haber finalizado como líderes de la Zona A y la Zona B de la Primera Nacional. En la última jornada, el "Tomba" logró una victoria, mientras que "El Lechero" selló su pase con un empate.

El equipo mendocino, Godoy Cruz, abrió el marcador gracias a un gol de Martín Pino a los 19 minutos del primer tiempo. Sin embargo, en un momento de tensión, Pedro Velurta logró empatar para el rival en el tiempo adicional. Pero, en una jugada espectacular, Diego Veira devolvió la ventaja al "Tomba" un minuto después, asegurando así su victoria.

Este resultado permitió que Godoy Cruz igualara en puntos a Ferro, que empató 0 a 0 contra Acassuso. Ambos equipos terminaron con 66 puntos, pero los mendocinos se quedaron con la mejor diferencia de gol.

En el otro encuentro decisivo, Tristán Suárez también logró su objetivo al empatar 0 a 0 contra Deportivo Maipú, alcanzando así un total de 64 puntos. Esto los posicionó por encima de Atlanta, que terminó con 62 puntos tras su empate sin goles contra Midland, un resultado que no le favoreció para acceder a la final.

Con estos resultados, Godoy Cruz y Tristán Suárez sellaron su lugar en la final, mientras que Ferro y Atlanta se quedan sin chances de ascenso. Por su parte, Acassuso sufrió el descenso, marcando un cierre de temporada lleno de emociones en la Primera Nacional.