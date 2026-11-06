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Estudiantes amplía al máximo el aforo de entradas para la final de la Copa Libertadores

La medida responde a la masiva demanda registrada durante la primera etapa de venta, que agotó rápidamente las localidades iniciales.

06/11/2026 | 18:16Redacción Cadena 3

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Hinchas de Estudiantes de La Plata.

FOTO: Hinchas de Estudiantes de La Plata.

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Buenos Aires, 6 noviembre (NA) -- Estudiantes de La Plata ha logrado incrementar al máximo el aforo permitido en la Categoría 3 para sus aficionados, de cara a la final de la Copa Libertadores que se disputará en Montevideo. Esto fue posible gracias a gestiones directas realizadas ante la CONMEBOL y las autoridades de seguridad de Uruguay.

La decisión se tomó en respuesta a la enorme demanda que se registró durante la primera etapa de venta, donde se agotaron rápidamente las localidades disponibles, dejando a miles de hinchas a la espera de nuevos boletos para poder asistir al encuentro decisivo en territorio uruguayo.

El club albirrojo comunicó que las gestiones para concretar esta expansión de capacidad fueron continuas, lo que permitió optimizar el espacio asignado en el estadio y así atender el gran interés mostrado por su afición.

A partir de las 18:00 horas de este viernes, se abrirá formalmente la segunda fase de venta, donde los socios y simpatizantes tendrán la oportunidad de adquirir los nuevos boletos disponibles a través de los canales oficiales habilitados.

La ampliación del cupo otorgado por el organismo rector del fútbol sudamericano supone un alivio importante para la gran cantidad de seguidores que deseaban asegurar su presencia en una jornada histórica.

Esta masiva respuesta del público demuestra el sólido respaldo hacia el equipo en la previa del cruce internacional, consolidando una significativa movilización de la hinchada albirroja, que seguramente agotará el aforo máximo asignado para esta categoría.

Lectura rápida

¿Qué hizo Estudiantes de La Plata?
Amplió el aforo permitido en la Categoría 3 para sus hinchas de cara a la final de la Copa Libertadores.

¿Por qué se tomó esta decisión?
La medida responde a la alta demanda de entradas durante la primera etapa de venta.

¿Cuándo se habilitará la venta de nuevas entradas?
La segunda ventana de venta comenzará a las 18:00 horas del viernes.

¿Cómo se gestionó esta ampliación?
Se llevaron a cabo gestiones directas ante la CONMEBOL y autoridades de seguridad de Uruguay.

¿Qué representa esta ampliación para los hinchas?
Es un alivio significativo para los seguidores que buscaban asegurar su presencia en la final.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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