Emotivo adiós de Nico Paz a Messi: "Se fue el mejor jugador de la historia"

FOTO: Nicolás Paz abraza a Lionel Messi en su despedida de la Selección argentina.

Buenos Aires, 7 de octubre (NA) – El mediocampista Nicolás Paz rindió homenaje al astro Lionel Messi mediante un emotivo post en su cuenta de Instagram, donde subrayó que el jugador de 39 años fue "la persona que nos hizo soñar y disfrutar durante tantos años".

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el volante del Como italiano describió como un "privilegio" haber sido parte de "un pedacito" de la carrera de Messi, destacando que compartió su último Mundial.

Lionel Messi se despidió de la selección argentina tras 21 años vistiendo su camiseta, en un amistoso internacional contra Benín, donde recibió numerosos homenajes de parte de sus compañeros.

Para Nicolás Paz, así como para la mayoría del actual plantel de la Selección argentina, Lionel Messi simboliza un ídolo de la infancia y un referente en la actualidad, algo que quedó claro en su breve pero conmovedor mensaje en redes sociales.

"No sabes cuánto se te va a extrañar", comentó el jugador de 22 años, quien además aseguró: "Ayer se despidió de la Selección el mejor jugador de la historia".

Sobre Messi, Nico Paz indicó que es la persona que permitió "soñar y disfrutar durante años" a todos los argentinos, y que para él fue "un privilegio" haber estado presente en la recta final de su carrera, participando en el Mundial norteamericano de 2026.

Además, el futbolista, considerado el heredero de la histórica camiseta número "10" del seleccionado argentino, expresó su alegría por haber vivido momentos tan especiales como el de ayer y sentenció: "Muchas gracias por estos años que me tocó compartir al lado tuyo, no sabes cuánto se te va a extrañar".

Tras publicar el mensaje, Nico Paz decidió cambiar su foto de perfil en Instagram y en X (anteriormente Twitter), sustituyendo su imagen por una donde se les ve abrazados en la celebración de un gol.