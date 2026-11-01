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El Real Madrid se impone 3-0 al Racing de Santander y sigue en la lucha por LaLiga

Con un triunfo contundente de 3-0, el Real Madrid se mantiene tercero en LaLiga, tras un gran partido en el que anotaron Mbappé, Bellingham y Diomande.

01/11/2026 | 22:16Redacción Cadena 3

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Jude Bellingham festeja su gol, el segundo del Real Madrid.

FOTO: Jude Bellingham festeja su gol, el segundo del Real Madrid.

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Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) – El Real Madrid se impuso por 3 a 0 al Racing de Santander, consolidando su buena racha tras un crucial triunfo en El Clásico, en el marco de la undécima fecha de LaLiga 2026/27, la principal división del fútbol español.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, el equipo madrileño aseguró la victoria en la primera mitad, con goles de Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Yan Diomande, quienes marcaron a los 11, 21 y 36 minutos respectivamente.

Con este resultado, el conjunto dirigido por el experimentado José Mourinho se mantiene en el tercer puesto del torneo español, acumulando 27 puntos, tras cuatro victorias seguidas y a tres del líder, el Barcelona. Por su parte, el equipo local se encuentra en la decimosexta posición en su regreso a la Primera División tras 14 años de ausencia.

Además, el Sevilla sufrió una derrota de 3-1 ante el Getafe, cayendo a la zona de clasificación para la UEFA Conference League, mientras que el Athletic Club logró una victoria por 2-1 frente a la Real Sociedad, posicionándose séptimo, y el Valencia se impuso ante el Elche en un partido clave por la permanencia.

El Real Madrid sigue sumando y alcanzó su noveno triunfo en once partidos, en la jornada posterior a haberle arrebatado el puntaje perfecto al Barcelona, manteniendo vivas sus esperanzas en el campeonato.

El primer gol fue obra de Kylian Mbappé, quien a los 10 minutos del primer tiempo, ejecutó un penal con un potente derechazo alto y cruzado, que se coló por el ángulo de Julen Agirrezabala.

En el minuto 22, Jude Bellingham se desmarcó gracias a un pase preciso de Arda Guler, y tras superar al arquero rival con una gambeta, definió ante el arco vacío para establecer el 2-0.

Ya en el minuto 35, Diomande se posicionó en el borde del área, y tras un centro que no fue bien despejado, empalmó la pelota con un gran remate, anotando un espectacular gol.

En el segundo tiempo, a los 15 minutos, Kylian Mbappé intentó ampliar la ventaja, pero su tiro se estrelló contra el poste tras un remate a media altura desde el borde del área.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido?
El Real Madrid ganó 3-0 al Racing de Santander.

¿Cuáles fueron los goleadores?
Los goles fueron anotados por Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Yan Diomande.

¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se jugó el 1 de noviembre de 2026.

¿Dónde se llevó a cabo el encuentro?
El encuentro se llevó a cabo en el estadio del Racing de Santander.

¿Cuál es la posición del Real Madrid en LaLiga?
El Real Madrid ocupa el tercer lugar en LaLiga, con 27 puntos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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