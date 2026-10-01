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El líder Instituto ultima detalles para visitar a Independiente en Avellaneda

El partido será este viernes a las 19.15. "La Gloria" quiere afianzarse en la cima. El "Rojo" busca continuar con su buen momento tras vencer a Unión y posicionarse en la parte alta de la tabla. Transmitirá Cadena 3.

01/10/2026 | 12:58Redacción Cadena 3

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"La Gloria" viene de vencer a Talleres.

FOTO: "La Gloria" viene de vencer a Talleres.

Independiente va por un nuevo triunfo en el Torneo Clausura.

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Instituto visitará este viernes a Independiente, en un encuentro que dará inicio a la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. 

El partido se llevará a cabo desde las 19.15 en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, con transmisión de Cadena 3. 

Hernán Mastrángelo será el árbitro del encuentro, mientras que José Carreras estará a cargo del VAR.

El equipo local llega a este partido en un buen momento, habiendo ganado dos de sus últimos tres encuentros, lo que le ha permitido acumular 17 puntos y afianzarse en la zona de clasificación a los playoffs.

Si Independiente logra una victoria, se sumará a la lucha por el primer puesto del torneo. 

Por su parte, Instituto ha sido una de las sorpresas de esta temporada, liderando la Zona A con 22 puntos, dos más que su perseguidor, Vélez.

Los dirigidos por Diego Flores están en busca de clasificar a alguna competencia internacional para el próximo año, y vienen de obtener victorias frente a Estudiantes de Río Cuarto y Talleres en sus últimas presentaciones.

Lectura rápida

¿Qué partido se jugará?
Independiente enfrentará a Instituto de Córdoba por la undécima fecha del Torneo Clausura.

¿Cuándo se llevará a cabo?
El encuentro está programado para el viernes a las 19:15.

¿Dónde se jugará?
El partido se disputará en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

¿Qué posiciones ocupan los equipos?
Independiente tiene 17 puntos y busca alcanzar la cima; Instituto lidera la Zona A con 22 puntos.

¿Quiénes son los entrenadores?
Independiente es dirigido por Jadson Viera e Instituto por Diego Flores.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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