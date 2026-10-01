El líder Instituto ultima detalles para visitar a Independiente en Avellaneda

FOTO: Independiente va por un nuevo triunfo en el Torneo Clausura.

FOTO: "La Gloria" viene de vencer a Talleres.

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Instituto visitará este viernes a Independiente, en un encuentro que dará inicio a la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido se llevará a cabo desde las 19.15 en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, con transmisión de Cadena 3.

Hernán Mastrángelo será el árbitro del encuentro, mientras que José Carreras estará a cargo del VAR.

El equipo local llega a este partido en un buen momento, habiendo ganado dos de sus últimos tres encuentros, lo que le ha permitido acumular 17 puntos y afianzarse en la zona de clasificación a los playoffs.

Si Independiente logra una victoria, se sumará a la lucha por el primer puesto del torneo.

Por su parte, Instituto ha sido una de las sorpresas de esta temporada, liderando la Zona A con 22 puntos, dos más que su perseguidor, Vélez.

Los dirigidos por Diego Flores están en busca de clasificar a alguna competencia internacional para el próximo año, y vienen de obtener victorias frente a Estudiantes de Río Cuarto y Talleres en sus últimas presentaciones.