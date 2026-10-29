El fútbol argentino tendrá un nuevo formato en su torneo a partir de 2027
Con River como el único club que votó en contra, la mayoría aprobó el nuevo esquema de todos contra todos.
FOTO: Nuevo logo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).
Buenos Aires, 29 octubre (NA) -- El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol aprobó, con amplia mayoría de votos positivos, una reforma en el esquema del campeonato del fútbol argentino para el 2027.
Según trascendió, el nuevo torneo contará con un formato de todos contra todos y mantendrá los 30 equipos en Primera División.
Se eliminará la instancia de dos zonas con 15 clubes en cada una, mientras que la posibilidad de que desciendan masivamente 10 equipos quedó descartada ante la negativa de gran parte de la junta, con la excepción de River y sin un dictamen por parte de Estudiantes, que sigue sin tener un representante en la mesa de reunión.
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Lectura rápida
¿Qué cambio se aprobó en el fútbol argentino?
Se aprobó un nuevo formato de torneo de todos contra todos para 2027.
¿Quiénes votaron a favor del cambio?
La mayoría de los clubes aprobó la reforma, excepto River.
¿Cuántos equipos habrá en Primera División?
El torneo mantendrá un total de 30 equipos en la categoría.
¿Qué se eliminará del actual formato?
Se eliminará la división en dos zonas de 15 clubes cada una.
¿Qué se descartó respecto a los descensos?
No habrá descensos masivos de 10 equipos, debido a la oposición de varios clubes.
[Fuente: Noticias Argentinas]