El fútbol argentino tendrá un nuevo formato en su torneo a partir de 2027

Buenos Aires, 29 octubre (NA) -- El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol aprobó, con amplia mayoría de votos positivos, una reforma en el esquema del campeonato del fútbol argentino para el 2027.

Según trascendió, el nuevo torneo contará con un formato de todos contra todos y mantendrá los 30 equipos en Primera División.

Se eliminará la instancia de dos zonas con 15 clubes en cada una, mientras que la posibilidad de que desciendan masivamente 10 equipos quedó descartada ante la negativa de gran parte de la junta, con la excepción de River y sin un dictamen por parte de Estudiantes, que sigue sin tener un representante en la mesa de reunión.

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