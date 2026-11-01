Boca y River se preparan para un Superclásico decisivo en La Bombonera

Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) – El enfrentamiento que paraliza al fútbol argentino se desarrollará este domingo en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, donde Boca recibirá a River en una nueva edición del Superclásico. Este partido es crucial para el equipo local, ya que podría coronarse como el nuevo Campeón de Liga si se dan ciertos resultados en la jornada.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el título podría definirse tras el partido que comenzará a las 15:00, siempre y cuando Argentinos Juniors pierda ante Independiente Rivadavia esta noche. Además, el equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena busca alcanzar su primer trofeo desde marzo de 2023 y continúa en la pelea por otros campeonatos, habiendo asegurado su lugar en los playoffs del Torneo Clausura, siendo semifinalista de la Copa Argentina y finalista de la Sudamericana.

La Liga Profesional del Fútbol ha confirmado que Nicolás Ramírez será el árbitro encargado de dirigir el encuentro. Esta será la cuarta vez que dirija un Superclásico, con un historial de dos victorias para River y una para Boca. La importancia de este partido radica en que una victoria para el equipo local podría sellar su posición en la cima de la tabla anual.

En cuanto a los antecedentes, Boca y River se han enfrentado en 106 ocasiones en La Bombonera, donde el equipo local ha ganado 48 veces, el visitante 23 y han empatado en 35 oportunidades. En total, a lo largo de la historia, el club xeneize tiene una ligera ventaja con 94 victorias sobre las 88 de su eterno rival y 84 empates en 266 partidos.

El Superclásico también tendrá la particularidad de contar con la presencia de Marcos Acuña, quien tras recuperarse de una lesión, estará disponible para el partido. Acuña, que se había perdido los últimos dos encuentros de River, vuelve a la titularidad, lo que añade un elemento importante a la estrategia del equipo que dirige Leonardo Ponzio.

En el marco de la previa, Juan Román Riquelme, presidente de Boca, expresó su confianza en que el arbitraje será justo, a pesar de las críticas constantes que suelen rodear a los árbitros en el fútbol argentino. En medio de esta expectativa, un pasacalle en las cercanías de La Bombonera dirigió un mensaje a Stéfano Di Carlo, dirigente de River, lo que añade un ambiente tenso a la previa del partido.

Así, ambos equipos se encuentran en un momento decisivo de la temporada, con la posibilidad de que el resultado de este Superclásico determine el futuro inmediato en el campeonato. La expectativa es alta y los hinchas se preparan para una tarde inolvidable en el fútbol argentino.