Boca se acerca a la cuádruple corona tras vencer a River en el Superclásico

Buenos Aires, 2 noviembre (NA) -- Boca logró una victoria 1-0 este domingo frente a River, en una nueva edición del Superclásico, acercándose así a la cuádruple corona que podría coronar un 2026 memorable.

Con este triunfo ante su eterno rival, los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena se encuentran a un paso de obtener el título de Campeón de Liga, que se otorga al equipo que finaliza primero en la tabla anual.

Este éxito posiciona al "Xeneize" como líder de la tabla anual con 60 puntos, superando por uno a Rosario Central, que el viernes había conseguido una victoria agónica ante Sarmiento de Junín.

Aunque Boca podría ser alcanzado por Argentinos Juniors, que este lunes jugará contra Atlético Tucumán a las 21:15, el "Bicho" está muy por detrás en la diferencia de gol. Por lo tanto, una victoria contra Defensa y Justicia en la última fecha aseguraría prácticamente el título al "Xeneize".

En el ámbito local, Boca también tiene la posibilidad de consagrarse en el Torneo Clausura, donde ya ha garantizado su pase a los playoffs. Sin embargo, debido a la naturaleza del formato de este campeonato, no contarán con margen de error en las fases decisivas.

Adicionalmente, en la Copa Argentina y en la Copa Sudamericana, Boca se encuentra en una excelente posición.

En la Copa Argentina, el "Xeneize" ha llegado a las semifinales, donde se enfrentará a Banfield el 14 de noviembre. Si logra ganar, se encontrará en la final con Platense, que eliminó a Atlético Tucumán por penales.

En cuanto a la Copa Sudamericana, Boca ya se ha asegurado un lugar en la final, donde se enfrentará el 21 de noviembre a Atlético Mineiro de Brasil, con la meta de romper una racha de 18 años sin títulos internacionales.