Superclásico polémico: la AFA reveló los audios del VAR sobre las dos expulsiones de River

FOTO: Liga Profesional de Fútbol junto a la AFA hizo público los audios del VAR

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) -- Luego del Superclásico celebrado en La Bombonera, donde Boca se impuso y River sufrió dos expulsiones, la Liga Profesional de Fútbol y la AFA han hecho públicos los audios del VAR.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el material expone el diálogo entre el árbitro principal, Nicolás Ramírez, y el encargado de la cabina en Ezeiza, Silvio Trucco, durante las jugadas más relevantes que llevaron a las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel.

La primera acción ocurrió a los siete minutos del primer tiempo, cuando Santiago Ascacíbar envió un balón aéreo para la corrida de Miguel Merentiel. En el forcejeo, Lucas Martínez Quarta tomó al delantero uruguayo. Aunque Ramírez desestimó la falta en un primer momento, Trucco sugirió al árbitro que revisara la acción, advirtiendo: "Hay una sujeción con los dos brazos".

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Tras observar las repeticiones, el árbitro reconoció: "Eso no lo observo en el campo de juego". Sin embargo, poco después, cambió su decisión original: "Observo que el defensor comete una infracción sujetándolo al delantero en una clara oportunidad manifiesta de gol. Voy a modificar mi decisión inicial. Mi decisión final va a ser: tiro libre directo a favor del equipo local y expulsión al jugador visitante por sujeción e impedir una situación manifiesta de gol".

El segundo episodio crucial se produjo a los 34 minutos del segundo tiempo, cuando Lautaro Blanco desbordó por la izquierda y recibió una entrada a destiempo de Gonzalo Montiel. En esta ocasión, Ramírez mostró la tarjeta roja de manera directa, a la espera de la revisión de protocolo desde la AFA.

La revisión respaldó inmediatamente la sanción. El asistente de video, Gastón Suárez, evaluó: "Para mí es perfecta la roja. Va a buscar el tobillo", argumentando la severidad del impacto al describir: "Impetuosidad alta, fuerza alta, intensidad alta, pierna extendida".

Conforme a este criterio, Trucco completó el informe técnico: "Pierna extendida, tiene fuerza, tiene intensidad, el contacto es en la zona blanda del tobillo con los tapones y hay una torsión del tobillo". Suárez concluyó: "Pudo provocar una lesión". Así, River tuvo que finalizar el partido con nueve jugadores.