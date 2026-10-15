En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Boca enfrenta a Talleres con la chance de liderar la tabla del Torneo Clausura

El conjunto "Xeneize" se prepara para recibir a Talleres de Córdoba, buscando una victoria que lo lleve a lo más alto de la tabla anual mientras se enfoca en la Copa Sudamericana.

15/10/2026 | 09:31Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Boca quiere trepar a lo más alto en la tabla anual.

FOTO: Boca quiere trepar a lo más alto en la tabla anual.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 15 octubre (NA) -- Boca recibirá este viernes a Talleres de Córdoba, en el marco de la decimotercera fecha del Torneo Clausura, con la posibilidad de ascender, al menos de manera momentánea, a la cima de la tabla anual.

El partido está programado para las 21:30 y se desarrollará en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como "La Bombonera". La cobertura en vivo estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas y el encuentro podrá ser seguido a través de TNT Sports. La terna arbitral estará compuesta por Luis Lobo Medina como árbitro principal y José Carreras en el VAR.

Boca llega a este encuentro metido de lleno en la pelea por la primera posición de la tabla anual, que a fin de año otorgará el título de Campeón de Liga al equipo que termine en la cima. Actualmente, los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena se encuentran en la segunda posición con 51 puntos, a solo uno del líder, Independiente Rivadavia de Mendoza. Una victoria podría catapultarlos, aunque sea temporalmente, a la primera posición.

Sin embargo, Arruabarrena podría optar por una formación mixta en este encuentro, dado que su equipo viene de perder 1-0 ante Vasco da Gama en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, y el próximo martes deberán ganar en el icónico estadio de Maracaná.

Esa derrota marcó el fin de un invicto de 17 partidos que Boca había mantenido desde principios de agosto, cuando empataron 2-2 frente a Newell's.

Talleres, en contraste, atraviesa un momento complicado. El equipo cordobés, dirigido por Omar de Felippe, ocupa la última posición en la Zona A con apenas nueve puntos y prácticamente no tiene posibilidades de acceder a los playoffs.

Lectura rápida

¿Qué equipo juega este viernes?
Boca enfrentará a Talleres de Córdoba en la decimotercera fecha del Torneo Clausura.

¿A qué hora es el partido?
El encuentro está programado para las 21:30 en el Estadio Alberto J. Armando.

¿Qué necesita Boca para liderar?
Una victoria los podría colocar en la primera posición de la tabla anual, donde actualmente son segundos.

¿Quién es el árbitro del partido?
El árbitro principal será Luis Lobo Medina, asistido por José Carreras en el VAR.

¿Cuál fue el resultado reciente de Boca?
Boca perdió 1-0 ante Vasco da Gama en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf