Boca enfrenta a Talleres con la chance de liderar la tabla del Torneo Clausura

FOTO: Boca quiere trepar a lo más alto en la tabla anual.

Buenos Aires, 15 octubre (NA) -- Boca recibirá este viernes a Talleres de Córdoba, en el marco de la decimotercera fecha del Torneo Clausura, con la posibilidad de ascender, al menos de manera momentánea, a la cima de la tabla anual.

El partido está programado para las 21:30 y se desarrollará en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como "La Bombonera". La cobertura en vivo estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas y el encuentro podrá ser seguido a través de TNT Sports. La terna arbitral estará compuesta por Luis Lobo Medina como árbitro principal y José Carreras en el VAR.

Boca llega a este encuentro metido de lleno en la pelea por la primera posición de la tabla anual, que a fin de año otorgará el título de Campeón de Liga al equipo que termine en la cima. Actualmente, los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena se encuentran en la segunda posición con 51 puntos, a solo uno del líder, Independiente Rivadavia de Mendoza. Una victoria podría catapultarlos, aunque sea temporalmente, a la primera posición.

Sin embargo, Arruabarrena podría optar por una formación mixta en este encuentro, dado que su equipo viene de perder 1-0 ante Vasco da Gama en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, y el próximo martes deberán ganar en el icónico estadio de Maracaná.

Esa derrota marcó el fin de un invicto de 17 partidos que Boca había mantenido desde principios de agosto, cuando empataron 2-2 frente a Newell's.

Talleres, en contraste, atraviesa un momento complicado. El equipo cordobés, dirigido por Omar de Felippe, ocupa la última posición en la Zona A con apenas nueve puntos y prácticamente no tiene posibilidades de acceder a los playoffs.