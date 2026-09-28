Falleció Oscar Bosetti, destacado referente de la radio y la formación de comunicadores en Argentina

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) - El periodista, investigador y docente Oscar Bosetti, reconocido como uno de los principales especialistas en la historia de la radiofonía argentina, falleció este domingo a los 71 años en la ciudad de Buenos Aires, donde se encontraba internado desde hacía varios días.

Licenciado en Letras y doctor en Comunicación, Bosetti desarrolló una extensa carrera que integró la práctica profesional, la investigación y la enseñanza. Su relación con la radio se inició frente al micrófono, donde trabajó en emisoras como Radio Belgrano, Splendid, Rivadavia y LT14 Radio General Urquiza de Paraná, antes de enfocarse en una trayectoria académica centrada en el lenguaje y la historia del medio.

Una parte central de su carrera estuvo vinculada a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), donde durante 36 años impartió clases en la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación. Allí lideró materias relacionadas con el audio, el periodismo político y la producción periodística, y participó activamente en la formación de numerosos profesionales. También fue parte del diseño del plan de estudios de la carrera tras el regreso de la democracia.

Bosetti fue un referente de la Agencia Radiofónica de Comunicación (ARC) de la UNER desde su creación en 1992 y continuó vinculado a la Facultad como coordinador del Centro de Producción en Comunicación y Educación (CePCE). Su actividad docente se extendió a la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y otras instituciones académicas. Entre 2002 y 2006 ocupó el cargo de subsecretario de Medios de Comunicación de la UBA y participó en la creación de la radio de esa universidad.

Además, fue uno de los docentes históricos y cofundadores de ETER, donde contribuyó a establecer una escuela de formación radiofónica que combinó la práctica profesional con la reflexión sobre el lenguaje sonoro.

Autor de numerosos libros, ensayos e investigaciones sobre la radio argentina, Bosetti centró su trabajo en la evolución del medio. Entre sus publicaciones destacan Radiofonías. Palabras y sonidos de largo alcance, Las tres frecuencias didácticas del dial radiofónico, Las charlas radiofónicas de Discepolín y La Radio en Argentina.

Tras su fallecimiento, el periodista Eduardo Aliverti lo recordó como una figura clave en la investigación radiofónica y resaltó tanto la profundidad de sus estudios como su capacidad para transmitir ese conocimiento en las aulas. La Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER declaró duelo institucional el lunes 28 de septiembre, sin suspensión de actividades, en homenaje a quien dejó una huella significativa en la universidad pública y en la historia de la radio argentina.