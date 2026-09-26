Sábado cálido en Rosario, con 27 grados y posibles chaparrones hacia la noche
El SMN anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado y una máxima de 27 grados. Para la noche prevé una probabilidad de chaparrones de hasta el 40 por ciento y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.
26/09/2026 | 07:56Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El SMN anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado y una máxima de 27 grados.
Rosario comenzó este sábado con cielo despejado y 18,3 grados a las 7, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura irá en aumento hasta alcanzar una máxima prevista de 27 grados, en una jornada con cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde.
Las condiciones podrían cambiar hacia la noche. El pronóstico señala una probabilidad de chaparrones de entre el 10 y el 40 por ciento, con ráfagas de viento del este de entre 42 y 50 kilómetros por hora, que también podrían registrarse durante la tarde.
Para el domingo se espera un descenso de la temperatura: la mínima prevista es de 15 grados y la máxima, de 23.
Lectura rápida
¿Qué clima se reportó en Rosario el sábado? Se reportó cielo despejado y 18,3 grados a las 7.
¿Quién proporciona el pronóstico del tiempo? El pronóstico es proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
¿Cuándo se espera un cambio en las condiciones climáticas? Se espera un cambio hacia la noche del sábado.
¿Qué probabilidad de chaparrones se pronostica? Se pronostica una probabilidad de chaparrones de entre el 10 y el 40 por ciento.
¿Cuál será la temperatura mínima y máxima para el domingo? La mínima será de 15 grados y la máxima de 23 grados.