Sábado cálido en Rosario, con 27 grados y posibles chaparrones hacia la noche

FOTO: El SMN anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado y una máxima de 27 grados.

Rosario comenzó este sábado con cielo despejado y 18,3 grados a las 7, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura irá en aumento hasta alcanzar una máxima prevista de 27 grados, en una jornada con cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde.

Las condiciones podrían cambiar hacia la noche. El pronóstico señala una probabilidad de chaparrones de entre el 10 y el 40 por ciento, con ráfagas de viento del este de entre 42 y 50 kilómetros por hora, que también podrían registrarse durante la tarde.

Para el domingo se espera un descenso de la temperatura: la mínima prevista es de 15 grados y la máxima, de 23.