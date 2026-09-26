En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Jónatan y Mirta

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Rock sin filtros

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Sábado cálido en Rosario, con 27 grados y posibles chaparrones hacia la noche

El SMN anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado y una máxima de 27 grados. Para la noche prevé una probabilidad de chaparrones de hasta el 40 por ciento y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

26/09/2026 | 07:56Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El SMN anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado y una máxima de 27 grados.

FOTO: El SMN anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado y una máxima de 27 grados.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Rosario comenzó este sábado con cielo despejado y 18,3 grados a las 7, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura irá en aumento hasta alcanzar una máxima prevista de 27 grados, en una jornada con cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde.

Las condiciones podrían cambiar hacia la noche. El pronóstico señala una probabilidad de chaparrones de entre el 10 y el 40 por ciento, con ráfagas de viento del este de entre 42 y 50 kilómetros por hora, que también podrían registrarse durante la tarde.

Para el domingo se espera un descenso de la temperatura: la mínima prevista es de 15 grados y la máxima, de 23.

Lectura rápida

¿Qué clima se reportó en Rosario el sábado? Se reportó cielo despejado y 18,3 grados a las 7.

¿Quién proporciona el pronóstico del tiempo? El pronóstico es proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuándo se espera un cambio en las condiciones climáticas? Se espera un cambio hacia la noche del sábado.

¿Qué probabilidad de chaparrones se pronostica? Se pronostica una probabilidad de chaparrones de entre el 10 y el 40 por ciento.

¿Cuál será la temperatura mínima y máxima para el domingo? La mínima será de 15 grados y la máxima de 23 grados.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf