Tensiones entre Irán y EEUU: nueva propuesta para abrir el estrecho de Ormuz en 7 días

FOTO: ¿Cómo está la situación entre Irán y EEUU tras propuesta de Teherán para abrir el estrecho de Ormuz?

La semana ha sido intensa para la diplomacia iraní, aunque los resultados podrían ser infructuosos. El presidente y el ministro de Exteriores de la República Islámica se trasladaron a Nueva York para participar en la reunión de líderes mundiales de la ONU, donde presentaron una propuesta al gobierno de Estados Unidos. Este acuerdo, que busca poner fin a los enfrentamientos, contempla la apertura del estrecho de Ormuz en un plazo de siete días, siempre que Washington cese su bloqueo militar a los puertos iraníes, libere activos iraníes congelados y exima de sanciones las ventas de petróleo iraní, entre otras condiciones, que no son novedosas.

La principal diferencia respecto a intentos anteriores es el plazo más ajustado. La propuesta de Irán a Donald Trump indicaba que un acuerdo rápido podría ser beneficioso para el mandatario en las elecciones de mitad de mandato programadas para noviembre.

Trump, en su red social, sugirió su postura al publicar un mapa del estrecho, al que denominó "estrecho Trump". Simultáneamente, la prensa estatal iraní informó que el presidente Masoud Pezeshkian regresaba a su país. Así se presenta la situación, mientras ambas naciones intentan sobrellevar el creciente dolor económico tras siete meses de conflicto.

Estados Unidos comunicó que sus representantes y los iraníes sostuvieron conversaciones indirectas durante tres horas a través de mediadores, lo que marca el primer diálogo desde que se frustró el acuerdo previo en junio. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mencionó que los últimos intercambios fueron positivos y que la Casa Blanca estaba abierta a continuar las conversaciones. Sin embargo, Trump utilizó su discurso ante la Asamblea General de la ONU para amenazar con "aniquilar" a la República Islámica. En respuesta, Pezeshkian afirmó que Irán luchará "hasta nuestro último aliento", aunque también expresó que el país sigue abierto a la diplomacia.

En una reunión privada durante la ONU, el principal diplomático iraní describió la nueva propuesta a Estados Unidos. Las condiciones planteadas reflejan en gran medida los términos acordados en el fallido pacto de junio. En este contexto, se encuentran en juego los principales motivos de frustración para ambas partes.

La apertura del estrecho de Ormuz, que Irán afirmó haber controlado tras ataques de Estados Unidos e Israel, aliviaría la presión sobre los mercados globales y reduciría la carga sobre las fuerzas estadounidenses, que han estado protegiendo embarcaciones comerciales en la zona debido a los ataques iraníes.

Por otro lado, levantar el bloqueo naval estadounidense y eximir de sanciones las ventas de petróleo permitiría a Teherán aumentar sus exportaciones de crudo, lo que sería un alivio para su economía, que enfrenta una inflación galopante y una moneda en declive.

En un indicio de la aparente urgencia de Teherán, Pezeshkian se reunió con el primer ministro de Qatar, quien actúa como mediador en las conversaciones, antes de que la mayoría de Nueva York despertara. "La decisión está ahora en manos de Estados Unidos", declaró el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ante la prensa. La Casa Blanca, por su parte, solo indicó que los funcionarios estadounidenses estaban llevando a cabo conversaciones constructivas.

Teherán ha mantenido largas negociaciones con Omán, al otro lado del estrecho, sobre cómo gestionar el tráfico marítimo. Analistas sugieren que la prisa de Irán por llegar a un acuerdo con Washington se debe a la proximidad de las elecciones de mitad de mandato. Un acuerdo podría beneficiar políticamente a Trump, mientras que un rechazo podría llevar a un aumento de las hostilidades, elevando los precios del petróleo en un momento crítico.

"Washington puede pensar que tiene tiempo a su favor: mantener la presión hasta noviembre y evitar una escalada militar significativa antes de las elecciones, para reevaluar después. Por su parte, Teherán podría llegar a la conclusión opuesta", escribió Danny Citrinowicz, investigador del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel.

Trump ha declarado que no tiene prisa por alcanzar un acuerdo mientras continúe asfixiando la economía iraní con sanciones. La Casa Blanca aún no ha proporcionado más detalles sobre su publicación en redes sociales acerca del "estrecho Trump". En Irán, no hay señales de que su principal diplomático haya dejado Nueva York. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad iraníes han advertido que aún tienen objetivos por atacar.