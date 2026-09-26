Investigan la muerte sospechosa de una oficial de la Marina en Brasil

Buenos Aires, 26 de septiembre (NA) — La Policía Federal de Brasil está investigando las causas de la muerte de Beatriz Fickert Santoro, una oficial de la Marina de 33 años, quien fue llevada sin vida a un hospital en Sao Paulo. Su traslado fue realizado por un superior antes de que los peritos pudieran examinar el cuerpo, lo que ha generado sospechas y motivado la investigación por presunto "fraude procesal", según informaron medios locales como G1.

El fallecimiento de Fickert Santoro ocurrió en la base militar de Sao Paulo, pero su cuerpo fue enviado a un hospital sin que se llevaran a cabo las pericias necesarias en el lugar del deceso. Esto ha llevado a la Policía Civil a calificar la muerte como sospechosa, de acuerdo a lo que ha informado la Agencia Noticias Argentinas.

En el parte policial se menciona que la oficial, quien ocupaba el rango de teniente, trabajaba en el Centro de Investigaciones de la Marina, ubicado dentro de la Ciudad Universitaria de la Universidad de Sao Paulo (USP), en la zona oeste de la capital paulista. En sus redes sociales, se puede ver que se había casado recientemente, lo que agrega un contexto personal a esta trágica situación.

El cadáver llegó al hospital sin signos vitales

Una médica que recibió el cuerpo en el hospital se negó a firmar el certificado de defunción, alegando que el cadáver llegó sin signos vitales y que había indicios de que había fallecido mucho antes de ser trasladado, aunque no se precisó el tiempo exacto. La Policía Militar había sido llamada para atender el hallazgo de un cadáver en las instalaciones de la Universidad de Sao Paulo en Butantã, pero al llegar, se les indicó que el caso debía ser remitido a las autoridades federales.