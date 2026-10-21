Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este miércoles 21 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la provincia de Córdoba.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo despejado con una temperatura de 25°. La sensación térmica es de 25°, con una humedad del 49%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 0.45 m/s desde el oeste, mientras que la presión atmosférica se mantiene en 1013 hPa.

El clima hoy miércoles 21 de octubre

Para este miércoles 21 de octubre, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 30°. Las condiciones serán mayormente soleadas, sin probabilidades de lluvia. La humedad se mantendrá en un 49%, y el viento continuará soplando a baja intensidad desde el oeste. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un día claro y agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba traerán cambios en el clima. El jueves 22 de octubre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 29°, con probabilidad de lluvias ligeras. El viernes 23 de octubre, la mínima será de 17° y la máxima de 24°, también con lluvias ligeras. El sábado 24 de octubre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 17°, con lluvias ligeras. El domingo 25 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 22°, con cielos parcialmente nublados. Finalmente, el lunes 26 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 22°, con cielos cubiertos.