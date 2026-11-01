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Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este domingo 1 de noviembre

Este domingo 1 de noviembre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta lluvias moderadas, con temperaturas que oscilarán entre 17° y 21°. La humedad es alta, alcanzando el 87%.

01/11/2026 | 12:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: lluvias y temperaturas para el 1 de noviembre

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Este domingo 1 de noviembre, la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** se encuentra bajo la influencia de lluvias moderadas, lo que afecta las actividades al aire libre. La temperatura actual es de 19°, con una sensación térmica de 20°. La humedad se sitúa en un 87%, lo que genera un ambiente bastante húmedo y pesado.

En cuanto a las condiciones actuales, la visibilidad es de 10,000 metros y el viento sopla a 3.5 m/s desde el noroeste. La presión atmosférica se mantiene en 1010 hPa, lo que indica un sistema de baja presión en la región. Estas condiciones son típicas de un día lluvioso, donde se recomienda precaución al desplazarse por la ciudad.

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 21°. Las lluvias continuarán durante gran parte del día, lo que podría afectar el tráfico y las actividades programadas. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más alta, por lo que se aconseja vestir ropa adecuada para el clima.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el lunes 2 de noviembre la mínima será de 16° y la máxima alcanzará los 26°, con lluvias ligeras. Para el martes 3 de noviembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 21°, también con lluvias ligeras. El miércoles 4 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 16° y 21°, con lluvias moderadas, mientras que el jueves 5 de noviembre se espera un cielo despejado, con mínimas de 14° y máximas de 23°. Finalmente, el viernes 6 de noviembre, la mínima será de 12° y la máxima de 19°, con lluvias moderadas.

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