NViES: Innovador software para cirugías de epilepsia más seguras y efectivas

NViES, siglas en inglés de NeuroVisualizador para estimulación eléctrica, es un innovador software desarrollado por especialistas del CONICET y un equipo de ingenieras biomédicas. Esta herramienta informática permite visualizar en tres dimensiones las regiones del cerebro, mejorando la eficacia de la evaluación prequirúrgica en pacientes con epilepsias farmacorresistentes.

Este avance tiene como objetivo identificar áreas del cerebro que podrían quedar sin explorar utilizando métodos convencionales, contribuyendo así a intervenciones quirúrgicas más precisas y seguras. Aproximadamente el 30% de las epilepsias son farmacorresistentes, afectando a cerca de 16 millones de personas a nivel mundial.

El software NViES se basa en un prototipo que busca mejorar la precisión del mapeo cerebral mediante estimulación eléctrica intracraneal (iES). El proyecto surgió a partir de investigaciones realizadas en el Instituto de Investigaciones en Electrónica, Control y Procesamiento de Señales (LEICI, CONICET – UNLP) y en el Instituto de Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos (ENyS, CONICET – Hospital El Cruce – UNAJ).

Antes de realizar una cirugía, los médicos deben identificar las zonas del cerebro donde se originan las crisis epilépticas. Para ello, implantan electrodos que registran la actividad cerebral y aplican corrientes eléctricas. Sin embargo, los métodos actuales no permiten visualizar con precisión las áreas estimuladas, lo que puede resultar en zonas inexploradas. El doctor en Ingeniería Mariano Fernández Corazza, junto a su equipo, desarrolló este software para brindar soporte a los médicos en este proceso.

El equipo de NViES también incluye a la ingeniera biomédica Valentina Lobos Casco, quien lideró la estrategia y el desarrollo del prototipo; Santiago Collavini, ingeniero biomédico y nexo con los especialistas médicos; y Elena Irurueta, especialista en software. Fernández Corazza explicó: "A partir de imágenes de resonancia magnética y tomografía computada, el software genera un modelo 3D del cerebro y muestra las regiones activadas por cada combinación de electrodos".

Además, NViES permite combinar electrodos de maneras que actualmente no se utilizan, lo que facilita el acceso a áreas que podrían quedar sin explorar, sin necesidad de implantar nuevos electrodos. Esto busca optimizar los estudios, reducir la internación y la fatiga del paciente, y mejorar la precisión de las cirugías.

El proyecto NViES fue galardonado con el primer lugar en el "Premio Merck – CONICET de Innovación en Ciencias de la Salud 2026", obteniendo un financiamiento de 13 millones de pesos para su desarrollo. El software ya se ha utilizado en la evaluación prequirúrgica de ocho pacientes en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce, obteniendo resultados alentadores.

El objetivo a corto plazo es implementar NViES en la mayor cantidad posible de intervenciones en el país y, a largo plazo, consolidar su transición hacia una solución comercial robusta y validada clínicamente. Fernández Corazza subrayó que la meta es resolver la problemática de las "zonas ciegas" en el mapeo actual y obtener la aprobación de los entes regulatorios de salud en Argentina.

El equipo también planea expandir su uso a Latinoamérica y Europa, buscando establecer alianzas con centros de salud que requieran optimizar sus protocolos de estimulación. A futuro, el desarrollo de NViES podría ser útil para otras enfermedades que utilizan electrodos en el cerebro, como el Parkinson o el Temblor Esencial.

"Este premio significa un impulso crucial para el desarrollo del proyecto, permitiendo validar la estrategia regulatoria y aumentar nuestra presencia en los centros del país", concluyó Fernández Corazza.