NASA se prepara para el lanzamiento de Crew-13, la misión más rápida a la ISS

La misión Crew-13 de NASA, en colaboración con SpaceX, se prepara para un lanzamiento que podría marcar un hito en la historia de los viajes espaciales. Programada para el 1 de octubre de 2026, esta misión tiene como objetivo llevar a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional (ISS) en un tiempo récord de 7 horas y 50 minutos.

El lanzamiento está previsto para las 11:10 a.m. EDT desde el Space Launch Complex 40 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cape Canaveral, Florida. Esta rápida travesía, si se realiza según lo planeado, se convertiría en el viaje más veloz de una nave estadounidense a la ISS.

Los astronautas que formarán parte de esta misión son Jessica Watkins y Luke Delaney de NASA, Joshua Kutryk de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), y Sergey Teteryatnikov de Roscosmos. Una vez en la ISS, el equipo llevará a cabo diversas actividades científicas y misiones durante su estancia.

Las transmisiones en vivo del lanzamiento y el posterior acoplamiento con la ISS estarán disponibles a través de varias plataformas de NASA. Los interesados pueden acceder a la cobertura en nasa.gov/live.

El cronograma de cobertura de la misión Crew-13 es el siguiente (horarios en EDT):

Miércoles, 30 de septiembre

5 p.m.: Conferencia de prensa previa al lanzamiento, con la participación de expertos de NASA y SpaceX.

Jueves, 1 de octubre

9:20 a.m.: Inicio de la cobertura del lanzamiento.

11:10 a.m.: Despegue programado.

7 p.m.: Acoplamiento previsto con la ISS.

8:45 p.m.: Apertura de la escotilla y bienvenida a la tripulación.

Este lanzamiento no solo representa un avance en la velocidad de los viajes espaciales, sino que también refleja el compromiso continuo de NASA con la exploración y la investigación en el espacio. La misión Crew-13 sigue la tradición de colaboración internacional en la exploración espacial, destacando la importancia de la cooperación entre agencias y países.